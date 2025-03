Burkina-Namentenga-Civisme- Fiscalité-Echanges

Namentenga : Les autorités échangent avec la direction provinciale des Impôts sur le civisme fiscal

Boulsa, 12 mars 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et les directeurs provinciaux et les chefs de service se sont retrouvés le lundi 10 mars 2025 dans les locaux de la direction provinciale des Impôts pour s’imprégner d’une part, de l’état des lieux de la dynamique du civisme fiscal et d’autre part interpeller la population sur l’importance du payement des taxes.

Le Haut-commissaire a félicité le lundi 10 mars 2025 à la direction provinciale des impôts du Namentenga, le personnel en charge du recouvrement et a interpellé les contribuables à emboîter l’exemple institué pendant ce mois de mars 2025 sur le civisme fiscal.

Les explications sur les taxes de résidence, des véhicules à moteur, d’arme, de la contribution foncière et de jouissance entre autres ont été faites par le personnel de la direction provincial des Impôts aux visiteurs du jour.

Le directeur provincial des Impôts du Namentenga, Dieudonné Lankoandé a souhaité la bienvenue aux autorités d’avoir fait le déplacement dans leurs locaux au cours de ce mois de civisme fiscal pour s’imprégner des réalités du terrain.

Selon lui, le recouvrement des taxes n’a jamais été une chose aisée car explique-que-t-il , certains contribuables veulent voir la contrepartie directe de leurs taxes.

M. Lankoandé a indiqué qu’il est nécessaire de poursuivre les sensibilisations, en vue de faire comprendre à la population le fonctionnement du budget de l’Etat.

Il a salue à sa juste valeur l’initiative du gouvernement d’avoir institué le mois de mars comme celui du civisme fiscal pour susciter le paiement volontaire des taxes et impôts en donnant l’exemple au peuple.

Le directeur provincial des Impôts du Namentenga a également saisi l’occasion pour saluer l’initiative entreprise par la délégation spéciale de Boulsa pour sensibiliser le personnel et les travailleurs de la mairie sur les impôts.

Dieudonné Lankoandé a félicité les populations qui se sont acquittées en grand nombre de leurs taxes de jouissance et droits de mutations des parcelles au cours du mois de décembre 2024.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et sa délégation ont remercié le directeur et l’ensemble de son personnel pour leur dynamisme.

Bien outilles , chacun des visiteurs , a pris l’engagement de convaincre leurs agents, les usagers de leurs respectifs et leurs entourages de bien fondé de payer ses impôts .

M. Conseiga a aussi invité les directeurs et chefs de service de la province à emboîter les pas du gouvernement en donnant l’exemple aux agents et aux citoyens.

Agence d’information du Burkina

