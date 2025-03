Burkina-Namentenga-Inauguration-Rondpoint

Namentenga : La veille citoyenne de Boko s’offre un rondpoint « Ibrahim Traoré »

Boulsa, 25 mars 2025 (AIB)- La veille citoyenne de Boko, un village de la commune de Dargo, situé dans la province du Namentenga (Centre-Nord) a inauguré le samedi 22 mars 2025, son rondpoint dénommé « Ibrahim Traoré ».

« L’ouvrage, situé au croisement des routes Boulsa-Dargo et Lillougou et-Boko a été réalisé par les contributions des populations et se veut être un cadre de concertation, de mobilisation sociale et de sensibilisation », a déclaré le président de la veille citoyenne, Hassane Barry.

Hassane Barry a profité de l’occasion pour louer les prouesses des forces combattantes sur le terrain, et a également sollicité la vigilance et de collaboration des populations avec les Forces de défense et de sécurité, pour une victoire sur les forces du mal.

A l’intérieur du rond-point se trouve un monument représentant de caïman, totem du village ainsi que les effigies des trois chefs d’Etat de l’Alliance des états du Sahel (AES).

Les représentants des commissions villageoises de développement ont formulé leurs vœux de santé, de succès et de longévité au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et aux forces combattantes, pour un Burkina prospère.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA