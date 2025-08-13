Nakambé : Le Gouverneur galvanise les nouveaux bacheliers en immersion patriotique

Tenkodogo, 13 août 2025 (AIB) – Le Gouverneur de la région du Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a exhorté mercredi, les nouveaux bacheliers en immersion patriotique à cultiver le sens du devoir et de l’engagement citoyen, lors d’une visite terrain sur deux sites de formation à Tenkodogo.

Tôt dans la matinée, le Colonel Lamizana, accompagné de plusieurs directeurs régionaux et encadreurs, a entamé sa tournée par le Lycée Naaba Zoungrana de Tenkodogo. Aux côtés des jeunes bacheliers, il a participé à une montée solennelle des couleurs nationales, geste fort destiné à raviver le sentiment d’appartenance à la patrie.

Les participants ont ensuite écouté le message du Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, avant que le Gouverneur ne salue l’engagement des encadreurs.

Le Colonel Aboudou Karim Lamizana a invité les jeunes à tirer pleinement profit de cette expérience unique, conçue pour les préparer à être des citoyens responsables et engagés.

La seconde étape de la visite a conduit le Gouverneur à l’Institut national de formation des personnels de l’enseignement (INFPE, ex-ENEP), où se tient une session exclusivement féminine, regroupant 1 200 nouvelles bachelières. Après la diffusion du message présidentiel, des échanges directs ont permis aux participantes d’exprimer leurs préoccupations

Le Directeur régional des Enseignements post-primaire et secondaire du Nakambé a indiqué que 3 466 bacheliers participent à l’immersion patriotique dans la région, répartis sur six sites, trois à Tenkodogo et trois à Koupéla.

Quelques difficultés liées aux habitudes alimentaires ont été relevées en début de session, mais des dispositions ont été prises séance tenante pour garantir de bonnes conditions de séjour.

Durant 30 jours, les participants suivront plusieurs modules, allant de la discipline civique et militaire à la protection de l’environnement, en passant par le développement communautaire. Les encadreurs ont souligné la portée transformatrice de ce programme, qui vise à forger une jeunesse consciente de ses responsabilités envers la nation.

« Vous êtes l’avenir du Burkina Faso. Servez votre pays avec loyauté et courage », a lancé le Colonel Aboudou Karim Lamizana, en souhaitant plein succès aux nouveaux bacheliers.

Pour les autorités régionales, cette immersion constitue une opportunité de renforcer le patriotisme et la cohésion sociale, afin de bâtir un Burkina Faso uni et résilient.

Agence d’Information du Burkina

SM/bak /ata