Nakambé : La première promotion d’immersion patriotique clôture sa formation à Tenkodogo

Tenkodogo, 9 sept. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Nakambé, colonel Aboudou Karim Lamizana, a présidé mardi à Tenkodogo la cérémonie de clôture de la première promotion d’immersion patriotique obligatoire, en présence des corps constitués, des forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreux invités.

La rencontre a été marquée par l’émotion et la fierté, au regard du chemin parcouru par les élèves bacheliers durant leur séjour d’immersion.

Dans son discours, le colonel Lamizana a salué « la transformation opérée » chez les participants, rappelant que « les débuts ont été difficiles », mais que « la démonstration finale est une réussite éclatante ».

« Vous êtes la première promotion et, à ce titre, vous resterez dans les mémoires. Votre passage marquera l’histoire et servira d’exemple », a-t-il ajouté, avant d’inviter les jeunes à partager les acquis de cette expérience avec leurs communautés.

La formation a permis aux participants d’intégrer des valeurs telles que le patriotisme, l’intégrité, la discipline, la cohésion sociale et le civisme. À l’issue de l’immersion, une charte d’engagement a été adoptée par la promotion 2025 pour servir de guide à leurs actions futures.

De son côté, le président de la délégation spéciale de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a exprimé sa satisfaction face à l’enthousiasme des jeunes. « Cette immersion a été une véritable école du civisme, de l’engagement et de la mémoire, mais aussi l’école du Burkinabè nouveau », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les élèves à incarner les valeurs de la nation, notamment la dignité, la solidarité, le respect des institutions, l’amour de la patrie et du bien commun. M. Pooda a également salué le travail des formateurs et l’accompagnement des autorités.

« Vous êtes désormais les ambassadeurs d’un patriotisme vivant. Ce que vous avez appris ici doit se traduire dans vos actes quotidiens », a-t-il insisté.

Les jeunes ont, pour leur part, remercié le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, initiateur de l’immersion patriotique obligatoire, et réaffirmé leur engagement à répondre à tout appel de la nation et à défendre la patrie.

La cérémonie, ponctuée de prestations et de démonstrations, s’est achevée par l’adoption d’une charte précisant les missions et valeurs à promouvoir : patriotisme, civisme, résilience, auto-défense, protection de l’environnement et respect de la diversité culturelle.

Par cet engagement solennel, les jeunes se positionnent comme des acteurs du changement, porteurs d’un Burkina Faso uni, résilient et tourné vers l’avenir.

Agence d’Information du Burkina

SM/yos