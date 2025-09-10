Burkina-Nakambé-Santé-Tabac-Sensibilisation

Nakambé : Des acteurs locaux sensibilisés sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics

Tenkodogo, 9 sept. 2025 (AIB) – La Direction régionale de la santé du Nakambé, avec l’appui de la Direction de la santé communautaire, a organisé mardi, une rencontre d’information et de sensibilisation sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, en application du décret N°2025-0455.

La rencontre, tenue dans la salle de réunion de la mairie de Tenkodogo, a regroupé une cinquantaine d’acteurs, notamment des promoteurs de maquis, de restaurants et d’hôtels, des gérants de compagnies de transport, ainsi que des représentants de la police, de la gendarmerie et des services municipaux d’hygiène.

Selon les organisateurs, cette activité s’inscrit dans la dynamique nationale de lutte contre le tabagisme, avec l’appui technique et financier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle vise à renforcer la connaissance des parties prenantes sur le décret N°2025-0455/PRES/PM/MS/MATM/MSECU/MEF/MICA, qui interdit formellement de fumer dans les espaces publics clos et dans les moyens de transport collectif.

Au cours des échanges, les participants ont été sensibilisés sur les dangers du tabac pour la santé et sur les obligations légales qui pèsent désormais sur les gérants d’établissements et de compagnies de transport. Ils ont également pris connaissance des sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation.

À l’issue des travaux, les participants se sont engagés à accompagner l’application effective du décret dans leurs différents secteurs d’activité. Les promoteurs de maquis, restaurants et hôtels ont promis d’afficher visiblement les imprimés remis à cet effet dans leurs établissements et de sensibiliser leurs clients.

De leur côté, les responsables de compagnies de transport ont pris l’engagement d’interdire le tabac dans les gares et les véhicules, et de collaborer avec les forces de l’ordre en cas d’infraction.

La police nationale, la gendarmerie et la police municipale ont annoncé la mise en place prochaine de sorties de contrôle inopinées, afin de s’assurer du respect des dispositions légales.

Le représentant du directeur régional de la santé du Nakambé, Roger Pousnoaga Sawadogo a salué la mobilisation des acteurs et insisté sur la nécessité d’un changement de comportement pour protéger la santé publique et renforcer la cohésion sociale.

En adoptant ce décret et en impliquant les parties prenantes locales dans sa vulgarisation, le Burkina Faso franchit une étape importante dans la lutte contre le tabagisme. Cette sensibilisation marque le début d’une série de rencontres destinées à assurer l’application effective de cette mesure sur l’ensemble du territoire.

Les acteurs présents ont unanimement convenu que seule une action collective et coordonnée permettra de garantir des lieux publics et des transports en commun exempts de fumée, pour le bien-être de toutes et de tous.

Agence d’information du Burkina

SM/yos