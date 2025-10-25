BURKINA-NAHOURI-SANTE-NOUVELLES-INFRASTRUCTURES

Nahouri : Le ministre de la santé inaugure les nouvelles infrastructures du CMA de Pô

Pô, 25 oct. 2025 (AIB)- Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, accompagné son homologue de l’Enseignement de Base, Jacques Sosthène Dingara, a inauguré, ce vendredi 24 octobre 2025, les nouvelles infrastructures du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô.

Réalisées entièrement sur fond propre du budget de l’Etat, les nouvelles infrastructures viennent améliorer la qualité de soins au sein du centre médical.

Après une visite des infrastructures pour apprécier la qualité des nouvelles réalisations, notamment le bloc maternité, le bloc pédiatrique et la morgue, symboles concrets d’un service de santé renforcé, le ministre Kargougou a salué la qualité des travaux.

« Ces infrastructures modernes et de qualité permettront d’assurer une meilleure prise en charge des populations notamment les femmes et les enfants », a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à doter le centre des équipements complémentaires nécessaires.

Fils du Nahouri, le ministre en charge de l’Enseignement de Base, Jacques Sosthène Dingara, a partagé la fierté de ses parents.

« Ces réalisations traduisent une volonté forte du gouvernement d’améliorer le bien-être des populations du Nahouri toute entière », a soutenu le ministre Dingara.

Très ému, le premier responsable du district sanitaire, Dr Boukaré Wanré, a rassuré la mission gouvernementale que ces infrastructures seront très bien entretenues avec l’accompagnement des autorités locales.

A travers cette mise en service, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à offrir à chaque Burkinabè un accès équitable à des soins de qualité, gage d’un système de santé résilient et inclusif.

En rappel, la réalisation de ces infrastructures a débuté en 2017 et a connu plusieurs arrêts.

Avant la visite des infrastructures, la mission gouvernementale est allée présenter ses civilités au chef coutumier de Pô, qui a remercié le gouvernement « pour ses efforts qui changent le visage du CMA ».

