Burkina-Nahouri-Société

Nahouri : Des dégâts matériels constatés suite à un vent violent dans les communes de Zecco et Ziou

Pô, 13 mai 2025 (AIB)-Des dégâts matériels très importants ont été enregistrés ce lundi 12 mai 2025 dans les communes rurales de Zecco et Ziou, localités situées à une cinquantaine de km à l’Est de la ville de Pô, suite à un vent violent suivi de pluie, a constaté l’AIB sur place.

Un vent violent a causé d’énormes dégâts matériels dans la soirée de ce lundi 12 mai 2025, dans les communes rurales de Zecco et Ziou, deux communes situées à une cinquantaine de km à l’Est de la ville de Pô.

Aucune perte en vies humaines mais des infrastructures éducatives, habitations et lieux de commerce décoiffés et endommagés, arbres déracinés, ont été constatés par les populations des communes de Zecco et Ziou.

Des écoles, services administratifs, habitations et lieux de commerce totalement décoiffés laissant les occupants dans le désarroi.

Il faut noter que cela fait la deuxième fois en moins d’un mois que ces vents violents causent des dégâts dans ces deux localités de la province.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz