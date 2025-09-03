BURKINA-NAHOURI-ANCF-VISITE-TERRAIN

Nahouri/ANCF : Une mission visite le domaine d’environ 125 ha réservé pour la réalisation d’une zone industrielle

Pô, 3 sept. 2025 (AIB)- Une mission de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), conduite par le chef du département des études et du contentieux, Charles Dalla, était le mardi 2 septembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, pour visiter le domaine réservé pour la réalisation d’une zone industrielle.

Lever les obstacles fonciers et sécuriser les sites identifiés dans le cadre de la création des zones industrielles au Burkina, c’est l’une des missions assignées de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF).

A Pô, dans le Nahouri, la mission conjointe de l’ANCF, les directions générales de l’urbanisme et du développement de l’industrie, a rendu une visite de courtoisie au Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam.

Elle a ensuite eu une séance de travail avec la délégation spéciale et les techniciens de la commune de Pô, avant de se rendre le mardi 2 septembre 2025, sur le site retenu pour accueillir la future zone industrielle située environ à 5 km côté ouest de la ville de Pô.

A la fin de la visite terrain, le directeur général du développement industriel, Roger Ramdé, a indiqué que la visite terrain de Pô a été très fructueuse.

Pour lui, la commune de Pô avait déjà prévu une réserve dans son schéma directeur d’aménagement.

« Le fait que cette initiative soit prise en compte dans les documents antérieurs par la commune facilitera la mobilisation foncière dans les jours à venir pour la mise en œuvre de l’initiative présidentielle », a déclaré le directeur général.

Le chef du département des études et du contentieux, Charles Dallas, a pour sa part, souligné que le foncier demeure le principal blocage au développement industriel.

« La zone de Pô est moins colonisée ce qui veut dire que les activités devraient aller très vite afin de booster l’industrialisation dans notre pays », a conclu M. Dalla.

De son côté, le premier vice-président de la délégation spéciale de Pô, Francis William Yaguibou, a rappelé que les 125 hectares ont été réservés dans le schéma directeur pour la zone industrielle, située à quelques encablures de la ville de Pô.

« L’activité de l’agriculture, de l’élevage, les produits forestiers non ligneux et la proximité avec le Ghana sont des atouts majeurs pour les investisseurs », a indiqué M. Yaguibou.

Il a précisé de communiquer davantage avec les producteurs et les propriétaires terrains afin qu’au moment de la mobilisation il y ait moins de problèmes.

En rappel le 14 juin 2025, lors de sa rencontre avec les forces vives de la région du Nazinon à Manga, le chef de l’État avait pris l’engagement de doter chaque région d’une zone industrielle.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo