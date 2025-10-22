BURKINA-MOUHOUN-DEVELOPPEMENT-PARTICIPATION-CITOYENNE

Mouhoun/Amélioration des infrastructures routières : La population de Pakolé réhabilite un pont pour faciliter les évacuations sanitaires

Safané, 21 oct. 2025 (AIB)-Les habitants du village de Pakolé, dans la commune de Safané, province du Mouhoun, ont procédé, le mardi 21 octobre 2025, à la réhabilitation d’un pont endommagé, essentiel à la circulation et aux évacuations sanitaires. Par ce geste citoyen, les populations ont démontré que le civisme véritable se traduit par des actions concrètes au service de l’intérêt collectif.

A la suite des fortes pluies enregistrées dans la zone, le pont reliant Pakolé aux localités environnantes était devenu difficilement praticable, compromettant la mobilité des personnes et des biens, ainsi que les évacuations sanitaires.

Face à cette situation, les habitants, animés d’un esprit de solidarité et de responsabilité, ont décidé d’agir le mardi 21 octobre 2025.

Munis de pioches, de pelles et de matériaux locaux, ils se sont mobilisés pour restaurer l’ouvrage, garantissant ainsi la continuité des déplacements et la sécurité des usagers.

Selon les responsables communautaires, cette initiative illustre la volonté des populations de prendre en main leur propre développement.

« Ce pont est vital pour nous tous. En le réhabilitant, nous avons voulu montrer que la solution à nos problèmes se trouve souvent entre nos mains », a confié un membre du comité villageois.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, l’exemple de Pakolé est une belle leçon de patriotisme et de civisme, qui, selon lui, prouve que la cohésion et la responsabilité communautaire permettent de surmonter les difficultés les plus pressantes.

A travers cette action collective, la population de Pakolé ont rappelé que la souveraineté nationale se construit d’abord à l’échelle locale, par des gestes simples mais porteurs de sens.

Leur engagement constitue une source d’inspiration pour d’autres localités, dans un contexte où le développement durable repose sur la participation active des citoyens.

Agence d’information du Burkina

