MEBAPLN : Yalso Édition fait un don pour soutenir l’éducation préscolaire

Ce mardi 18 mars 2025, la maison d’édition Yalso a offert un important lot de matériels pédagogiques aux centres d’éveil et d’éducation préscolaires (CEEP) du Burkina Faso. La cérémonie de remise s’est tenue au sein du Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif.

L’ initiative s’inscrit dans le cadre du projet présidentiel visant à augmenter le taux de préscolarisation dans le pays. Le don comprend 1000 cahiers d’activités destinés aux trois sections du préscolaire, couvrant les domaines de l’expression écrite et orale, ainsi que les mathématiques et les sciences. Validés par le ministère, ces documents représentent une ressource essentielle pour les enseignants et les jeunes apprenants.

Sanou Bernadette DAO, représentante de Yalso Édition, a insisté sur l’importance du préscolaire dans le processus du développement cognitif et du savoir-faire. Elle a souligné que ce don vient en appui au département de l’enseignement de base qui a opté de renforcer l’éducation préscolaire et d’améliorer l’accès au système formel.

Elle a également exprimé sa fierté et celle de tous ses collègues de contribuer aux efforts du MEBAPLN et a annoncé la volonté de Yalso de poursuivre la production de documents pédagogiques pour le préscolaire et le primaire, en collaboration avec le ministère.

Wendpanga Michel Addoul Kader KONDOMBO, DIrecteur de cabinet du MEBAPLN, a exprimé la gratitude du ministère envers Yalso Édition. Il a rappelé que l’éducation préscolaire est une priorité nationale et que ce don contribuera à répondre aux besoins croissants en supports pédagogiques dans les nouveaux centres d’éveil du pays.

DCRP/MEBAPLN.