Maroc/CAN 2025 : Le grand stade rénové de Tanger bientôt opérationnel (architecte)

Tanger, 31 août 2025 (AIB) -Les travaux de rénovation du grand stade de Tanger (75 000 places, 360 millions de dollars) sont presque achevés et l’infrastructure sera prête pour les prochaines compétitions, notamment la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026, a appris l’AIB dimanche auprès de l’architecte Anouar Amaoui.

Le grand stade de Tanger poursuit sa transformation. Inauguré en 2011 avec une capacité de 45 000 places, il est passé à 65 000 en 2020 et atteindra très bientôt 75 000 places grâce aux travaux de rénovation entrepris depuis 2023.

Selon l’architecte Anouar Amaoui, ce joyau, qui a coûté 360 millions de dollars américains, sera doté de 900 caméras internes et externes pour assurer la sécurité des spectateurs. Il a précisé que les travaux sont quasiment achevés et que le stade sera livré au plus tard fin septembre.

« Le grand stade rénové de Tanger reflète l’image d’un Royaume qui se donne les moyens de bâtir les plus grandes infrastructures afin de faire du pays le hub du football africain et mondial », s’est réjoui Omar Khyari, conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football.

D’après lui, l’infrastructure rénovée servira pour la CAN 2025 ainsi que pour le Mondial 2026 coorganisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

En outre, M. Khyari a précisé que le stade accueillera également les matchs du club local, l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT).

Agence d’information du Burkina

ATA/as