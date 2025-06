Burkina-Média-Election

Marcus Kouaman élu à la tête du Comité de délivrance de la Carte de presse

Ouagadougou, 5 mai 2025 (AIB) – Le journaliste et directeur de publication du journal en ligne La Tribune du Faso, Marcus Kouaman a été élu président du comité technique de délivrance de la Carte de presse et du Laissez-passer, jeudi à Ouagadougou.

Les participants ont également élu Evariste Kaboré au poste de vice-président et Elza Sandrine Sawadogo au poste de rapporteur.

Le comité technique comprend en tout 12 membres issus des organisations professionnelles des médias auquel s’ajoutent 4 observateurs représentants le Ministère de la Communication et le Conseil Supérieur de la Communication.

Le comité est chargé de délivrer les cartes de presse et les laissez-passer aux professionnels des médias remplissant les conditions requises, participant ainsi à l’assainissement du secteur des médias.

«Il doit aussi veiller à ce que l’octroi de ces documents soit transparent équitable et en phase avec les dispositions juridiques qui réglementent le secteur des médias dans notre pays », a indiqué le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, à l’installation du comité.

Marcus Kouaman remplace à ce poste Aboubacar Sanfo, en fin de mandat depuis plus d’un an.

Agence d’information du Burkina

