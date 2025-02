Lutte contre la cybercriminalité : un faux vendeur en ligne interpellé par la BCLCC

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis fin aux activités d’un présumé cyber-escroc se faisant passer pour un vendeur en ligne dans le but d’extorquer de l’argent à ses victimes. Il s’agit de Y.C, un Burkinabè de 23 ans, employé de commerce et résidant à Ouagadougou, spécialisé dans l’escroquerie via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Y.C ciblait principalement des femmes intéressées par l’achat de perruques en ligne en intégrant des groupes WhatsApp à l’aide de plusieurs numéros de téléphone dont certains identifiés au nom d’autres personnes. Il choisissait ses potentielles victimes, membres desdits groupes et leur proposait des perruques et d’autres articles. Il publiait également de fausses annonces sur son compte ou statut WhatsApp et demandait à ses amis de les partager afin d’élargir son audience et attirer davantage de nouvelles clientes.

Une fois le contact établi et l’achat convenu, il invitait ses victimes à effectuer des paiements partiels ou complets. Pour certaines, il promettait d’expédier les marchandises via des compagnies de transport, tandis que pour d’autres, il se faisait passer pour un livreur et fixait de faux rendez-vous. Une fois les fonds reçus, il interrompait toute communication avec ses victimes.

Interpellé et auditionné par la BCLCC, il a reconnu avoir escroqué une dizaine de victimes. Il a été déféré devant le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses actes.

La BCLCC rappelle à la population l’importance de la vigilance lors des achats en ligne. Il est essentiel de vérifier l’identité des vendeurs et d’éviter tout paiement anticipé sans garantie de livraison.

Restez prudents et ne tombez pas dans le piège des arnaqueurs !

Signalez toute tentative d’escroquerie via les canaux officiels de la BCLCC.

