IRAN-AIEA-ACCORD-FIN

L’Iran met fin de son accord de coopération avec l’AIEA, ministre

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB) – L’Iran, a adressé une notification mettant fin à l’accord de coopération conclu précédemment au Caire entre Téhéran et l’Agence, en réponse à l’adoption par l’AIEA d’une nouvelle résolution qualifiée d’anti-iranienne, annonce le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, repris par plusieurs médias.

Selon lui, « suite aux tentatives illégales de trois pays européens [le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France] au Conseil de sécurité de l’ONU de rétablir des résolutions annulées, l’accord du Caire a effectivement cessé de constituer la base de la coopération entre l’Iran et l’Agence », annonce-t-il.

« Aujourd’hui, par une lettre officielle adressée au directeur général de l’Agence [Rafael Grossi], il a été annoncé que cet accord n’était plus valable et était considéré comme ayant perdu toute force », a ajouté Abbas Araghtchi.

Selon lui, ces mesures portent atteinte à l’autorité et à l’indépendance de l’Agence et nuiront également à sa coopération avec l’Iran.

Auparavant, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA avait adopté une résolution demandant à l’Iran d’accorder aux inspecteurs de l’Agence l’accès aux installations nucléaires qui ont été visées par des attaques cet été.

Le 9 septembre, l’Iran et l’AIEA ont conclu au Caire un accord visant à reprendre la coopération, suspendue après les attaques de juin menées par Israël et les États-Unis. L’absence de condamnation de ces actions par l’Agence avait suscité de vives critiques en Iran. Comme l’a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères à la signature de l’accord, toute nouvelle action hostile contre le pays entraînera la suspension immédiate de tous les contacts avec l’AIEA.

Agence d’information du Burkina