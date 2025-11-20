IRAN-AIEA-ACCORD-FIN

L’Iran met fin de son accord de coopération avec l’AIEA, ministre

Ouagadougou, 20 nov. 2025 (AIB) – L’Iran, a adressé une notification mettant fin à l’accord de coopération conclu précédemment au Caire entre Téhéran et l’Agence, en réponse à l’adoption par l’AIEA d’une nouvelle résolution qualifiée d’anti-iranienne, annonce le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, repris par plusieurs médias.

Selon lui, « suite aux tentatives illégales de trois pays européens [le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France] au Conseil de sécurité de l’ONU de rétablir des résolutions annulées, l’accord du Caire a effectivement cessé de constituer la base de la coopération entre l’Iran et l’Agence », annonce-t-il.

« Aujourd’hui, par une lettre officielle adressée au directeur général de l’Agence [Rafael Grossi], il a été annoncé que cet accord n’était plus valable et était considéré comme ayant perdu toute force », a ajouté Abbas Araghtchi.
Selon lui, ces mesures portent atteinte à l’autorité et à l’indépendance de l’Agence et nuiront également à sa coopération avec l’Iran.
Auparavant, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA avait adopté une résolution demandant à l’Iran d’accorder aux inspecteurs de l’Agence l’accès aux installations nucléaires qui ont été visées par des attaques cet été.

Le 9 septembre, l’Iran et l’AIEA ont conclu au Caire un accord visant à reprendre la coopération, suspendue après les attaques de juin menées par Israël et les États-Unis. L’absence de condamnation de ces actions par l’Agence avait suscité de vives critiques en Iran. Comme l’a précisé le ministre iranien des Affaires étrangères à la signature de l’accord, toute nouvelle action hostile contre le pays entraînera la suspension immédiate de tous les contacts avec l’AIEA.

Agence d’information du Burkina

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire