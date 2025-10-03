SPORT-BFA-ARMEE-CEMGA-BALLON-MILITAIRE

Les Soldats du feu remportent la coupe du Chef d’Etat-Major général des armées en ballon militaire

Ouagadougou, 3 sept. 2025 (AIB)-La Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP) a remporté vendredi à Ouagadougou la coupe du Chef d’Etat-Major général des armées en ballon militaire, en battant en finale au stade municipal Issoufou Joseph Conombo, l’équipe de la Police nationale par le score de 3 buts à 1, a constaté l’AIB.

Les Soldats du feu ont été sans pitié face à la formation de la Police nationale. Pourtant ce sont les Policiers qui ont bien entamé la partie en ouvrant le score dès la 12e minute de jeu par Kévin Somé. Cette ouverture du score a révolté les Pompiers qui ont vite égalisé avant la fin des 30 minutes imparties pour la première période. Il est l’œuvre de Prospère Zida.

A la reprise c’est la BNSP qui a toujours le contrôle du match et oblige l’équipe de la Police à la faute. A la 55e minute, un attaquant des Pompiers est fauché dans les 18m par la défense adverse. Le penalty est sifflé et c’est Olivier Dipama qui le transforme. Le match gagne en intensité. C’est dans cette situation que la BNSP marquera un 3e but pour sceller la finale.

La BNSP remporte donc le trophée, la médaille d’or et la somme de 500 000FCFA, laissant à la vice-championne, la Police nationale, la somme de 400 000FCFA et la médaille d’argent. Le groupement central des armées, classé 3e s’en sort avec la somme de 350 000FCFA et la médaille de bronze.

La formation des Douanes qui a été classée 10e sur les 12 participants, est désignée équipe fair-play avec seulement 4 cartons jaunes reçus. Le soldat de première classe Sosthène Compaoré est désigné meilleur joueur de la compétition, pendant que le sergent-chef Assamy Sawadogo en est le meilleur buteur avec 21 réalisations.

Le capitaine de la BNSP, le chef de bataillon Hervé Kinda a fait savoir que « l’équipe que nous avons rencontrée est aussi forte que la nôtre. Elle nous a donné du fil à retordre. Lorsque nous sommes revenus (de la pause) nous avons dit qu’on donne tout sur le terrain. On donne la dernière goutte de sueur avant de sortir. Ça galvanisé l’ensemble du groupe, d’où cette victoire ».

Selon le lieutenant de police Daniel Sagnon, capitaine de l’équipe de la Police « au-delà du théâtre des opérations, nous sommes des frères d’armes. On a retracé ça sur le volet sportif. Que ce soit la BNSP ou la Police qui gagne, l’esprit dans cette compétition c’est la cohésion ».

Pour le Chef d’Etat-Major général des armées, le Général de brigade Moussa Diallo, organisateur en chef de la compétition, « il n’y a pas de finaliste malheureux, ni de finaliste heureux. Ce sont les FDS et les VDP qui ont gagné. Vous avez donné le meilleur de vous-même ».

Il a félicité toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition car pour lui, « au-delà du sport, c’est la cohésion entre les FDS et les VDP qu’il faut saluer. Le tournoi a été un franc succès. Chaque effort sur le terrain a porté haut notre entité ».

Après 14 ans d’interruption, le ballon militaire renait de ses cendres avec le retour de la coupe du Chef d’Etat-Major général des armées. Les organisateurs promettent la pérenniser et rendez-vous a été donné pour l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

