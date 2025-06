Burkina-Média-Election

Les premiers mots de Marcus Kouaman, élu président du Comité de délivrance de la Carte de presse

Ouagadougou, 5 mai 2025 (AIB) – Le tout nouveau président élu du comité technique de délivrance de la Carte de presse et du Laissez-passer, Marcus Kouaman, a «remercié » ses pairs et l’Association des Éditeurs et professionnels des médias en ligne du Burkina (AEPML) de l’avoir mandaté.

«Je tiens à remercier l’Association des Éditeurs et professionnels des médias en ligne du Burkina (AEPML) de m’avoir mandaté et mes pairs de m’avoir élu à la tête du comité», a-t-il confié à l’AIB.

Journaliste et directeur de publication du journal en ligne La Tribune du Faso, M. Kouaman, a aussi souligné l’importance des documents qui seront délivrés par le comité technique.

«La carte de presse et le laissez-passer sont indispensables pour les professionnels des médias dans l’exercice de leurs fonctions. Il nous appartient donc de veiller à ce que l’octroi de ces documents respectent les textes en la matière, gage d’équité et d’impartialité de notre comité », a-t-il ajouté.

M. Kouaman sera soutenu dans sa mission par Evariste Kaboré élu vice-président et Elza Sandrine Sawadogo, rapporteur ainsi que l’ensemble des membres du comité technique.

Le nouveau comité technique, installé ce jeudi matin par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, comprend 12 membres issus des organisations professionnelles des médias et 4 observateurs représentants le ministère en charge de la Communication et le Conseil supérieur de la communication (CSC).

Le comité est chargé de délivrer les cartes de presse et les laissez-passer aux professionnels des médias remplissant les conditions requises, participant ainsi à l’assainissement du secteur des médias.

Agence d’information du Burkina

CK/ak/ata