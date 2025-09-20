Burkina-FasoMêbo-Don -Immergés

Les immergés du CEG Wendkouni offrent deux tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 20 sept. 2025 (AIB)-Les immergés du CEG Wendkouni, après leur visite au mausolée de Thomas Sankara, ont offert ce samedi, deux tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, afin de contribuer au développement de la Nation dans un esprit patriotique.

Ils se sont d’abord rassemblés au Mémorial Thomas Sankara tôt le matin pour visiter le mausolée et en apprendre davantage sur le père de la Révolution sankariste , le capitaine Thomas Sankara, et ses douze compagnons assassinés. Après plusieurs explications et échanges avec le guide touristique, les immergés se sont dirigés vers le site de Faso Mêbo pour poser cet acte patriotique.

Selon le délégué général, Guetikila Abdoul Rachid, ce geste découle de l’enseignement reçu durant leur séjour d’immersion.

« Être patriote, c’est aimer sa patrie et savoir y contribuer. Même sans moyens financiers, chacun peut participer, ne serait-ce qu’en donnant un peu de son temps comme main-d’œuvre », a-t-il indiqué.

La déléguée adjointe, Nombré Nadiatou, a pour sa part invité la jeunesse burkinabè à s’approprier l’initiative Faso Mêbo, portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour soutenir le développement du pays.

Après le don, les immergés ont prêté main forte aux travailleurs de Faso Mêbo.

Agence d’information du Burkina

OS/ata