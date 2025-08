Burkina-Antiterrorisme-Solidarité

Les «Détentrologues» soutiennent les blessés en opérations avec une tonne de vivres

Ouagadougou, 6 juil. 2025 (AIB) – L’association dénommée « La Grande famille Détentrologique » a offert, mardi, une tonne de vivres aux soldats blessés lors des opérations de lutte contre le terrorisme, a appris l’AIB auprès des donateurs.

Le don, réceptionné par la Direction centrale de l’Action sociale et des blessés en opérations, est constitué de 20 sacs de 50 kg de riz, ainsi que de neuf exemplaires d’un ouvrage consacré à la Confédération des États du Sahel (AES) pour enrichir la bibliothèque de la structure.

Pour les initiateurs, ce geste symbolise l’engagement citoyen de la Grande Famille Détentrologique aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui, au prix de lourds sacrifices, défendent l’intégrité du territoire national et assurent la sécurité des populations.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de soutien continu. En effet, la même famille avait, quelques semaines plus tôt, offert 80 sacs de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue d’appuyer les efforts de reconstruction et de soutien aux personnes vulnérables.

La Détentrologie selon son fondateur, Amadé Adama Soro, « est une discipline artistique, scientifique multidimensionnelle, transversale, holistique et décloisonnante des champs épistémologiquo-ontologique dans l’objectif de favoriser la détente de l’Homme à travers des pensées à résonance philosophique et des actions à contenance humaniste ».

Agence d’Information du Burkina

CK-AS/ak