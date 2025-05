« Les coutumes et les traditions sont essentielles pour bâtir l’avenir du Burkina », SG gouvernement

Ouagadougou, 14 mai 2025(AIB)-Le Secretaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, a assuré que la préservation et la promotion des coutumes et des traditions, sont essentielles pour bâtir un avenir solide et harmonieux au Burkina Faso.

Le message du Secrétaire général du Gouvernement, Ousmane Ouattara à l’occasion de la Journée des coutumes et des traditions

Le Burkina Faso célèbre aujourd’hui la journée dédiée à la préservation de nos coutumes et traditions.

Je salue la clairvoyance et la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a instauré cette journée du 15 Mai en reconnaissance aux valeurs et héritage qui nous ont été légués par nos aïeux.

Dans le contexte de la crise que traverse notre Cher pays, les traditions et coutumes ont joué et continuent de jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la cohésion sociale et le vivre ensemble, preuve, si besoin en était, q’elles sont les fondements de notre identité.

A ce titre, j’exprime ma profonde reconnaissance et mon admiration à la diversité culturelle qui unit le peuple burkinabè.

Je reste convaincu que la préservation et la promotion de ces socles culturels sont essentielles pour bâtir un avenir solide et harmonieux au Burkina Faso.

J’encourage tout un chacun à profiter de cette journée pour redécouvrir et partager les trésors de notre patrimoine culturel, source de cohésion sociale, de réconciliation et de paix dans notre chère nation, le Burkina Faso.

Bonne commémoration des coutumes et des traditions à tous !