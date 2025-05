Les cantons de Ziniaré et du Sanmatenga scellent la cohésion entre les fils et filles de la lignée du Naaba Oubri

Kaya, 27 avril 2025 (AIB)-Son Excellence le Naaba Koom, chef du canton du Sanmatenga, a reçu le 27 avril 2025, dans son palais situé au secteur 3 de Kaya, son homologue du canton frère de Ziniaré. Ce fut une occasion pour les deux communautés de vivre un moment de retrouvailles et de raffermissement des liens de parenté qui existent entre les deux localités.

Accueillie à l’entrée de la ville de Kaya, le dimanche 27 avril 2025, dans une liesse populaire, la forte délégation de Ziniaré, dans la province de l’Oubritenga, a été conduite au palais de Son Excellence le Naaba Koom, chef du canton du Sanmatenga, au secteur 3 de Kaya. À sa tête, le Naaba Sanem du canton de Ziniaré. Il était accompagné de ministres, de chefs de terre, d’autorités administratives, dont la directrice régionale en charge de la culture du Plateau Central, ainsi que de plusieurs autres hommes et femmes de sa juridiction. Le Naaba Tissé de Louda, descendant du Naaba Naskiemdé, fondateur de Louda et héritier du Moogho Naaba Oubri, a dépêché une délégation à la cérémonie. Celle du canton de Pissila était également présente. Des leaders des communautés religieuses ont aussi marqué l’événement de leur présence effective.

Selon Son Excellence le Naaba Sanem de Ziniaré, petit-fils du Naaba Namendé de Boulsa et du Naaba Oubri, cette visite, qui marquera l’histoire des deux communautés, est née de la volonté des deux chefs de canton de raviver les liens de parenté de la lignée du Naaba Oubri.

Saluant la vision des initiateurs, Mme Oubda/Sorgho Safiata, directrice régionale en charge de la culture du Centre-Nord, estime que cette visite de courtoisie contribuera à raffermir davantage les liens entre les communautés des deux cantons. « Dans un contexte où l’union sacrée des filles et fils est impérative, nous ne faisons que magnifier cette noble initiative », a-t-elle précisé.

Les 24 heures de retrouvailles ont été marquées par des présentations d’allégeance aux deux chefs, des échanges de présents, des animations culturelles et un repas communautaire. L’histoire du Naaba Oubri et des liens entre ses descendants a été racontée à l’assistance par le Naaba Sanem. Le Naaba Oubri, fondateur du royaume de l’Oubritenga vers 1220, eut six fils : l’aîné, Bilgo, qui fonda Nobéré dans la province du Koulpélogo ; Naskiemdé, qui fonda Louda et succéda à son père Oubri ; Nasbiré ; Soarba ; Sandbondo, qui fonda le Sanmatenga ; et Namendé, qui fonda le Namentenga. Le Naaba Koom est le 27e chef de la lignée de Sandbondo, et le Naaba Sanem est le petit-fils de Namendé et arrière-petit-fils d’Oubri. Il est considéré comme le père, car il occupe le trône du père de Sandbondo et de Namendé.

« L’histoire retiendra que c’est ce jour, et pour la première fois, qu’un chef de Ziniaré a effectué une visite de courtoisie à un chef du Sanmatenga », s’est réjoui le Naaba Koom. Il estime que cette visite de 24 heures de Son Excellence le Naaba Sanem interpelle les deux communautés, notamment la jeunesse, à la solidarité et à la fraternité dans un contexte d’insécurité et de crise sociale.

Les deux chefs appellent les filles et fils du Sanmatenga et de l’Oubritenga à se sentir chez eux dans l’un ou l’autre canton frère. Cette visite officielle vise à renforcer la cohésion au profit de la lutte contre le terrorisme. Les deux chefs n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous avons entrepris de relever le défi d’unifier les cantons de la lignée du Naaba Oubri dans une fédération, en rappelant aux jeunes générations les liens de fraternité qui existent entre ces communautés », précise le Naaba Sanem.

Augustin Irwaya OUEDRAOGO