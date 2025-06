BURKINA-LERABA-EXAMEN-CEP-RESULTATS

Léraba/CEP 2025 : 3 196 candidats admis avec un taux de succès de 90,85%

Sindou, 14 juin 2025 (AIB)- Les résultats du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025, ont été proclamés, ce samedi 14 juin 2025 à Sindou. 3 196 candidats ont été déclarés admis sur 3 562 présentés dans la Léraba, deuxième province de la région des Cascades.

Le Certificat d’études primaires (CEP) session 2025, a enregistré un taux de succès de 90,85% dans la Léraba soit 88,69% au niveau des filles et 90,85% des garçons, après les proclamations des résultats, ce samedi 14 juin 2025 dans les 08 jurys que compose la province.

3 196 admis soit 1 647 filles et 1 549 garçons sur 3 562 présentés dont 1 857 filles et 1 705 garçons y compris les candidats libres.

On compte 19 candidats déplacés internes soit 10 filles et 09 garçons qui ont validé ce premier diplôme académique avec un taux de réussite de 100% dans la province. Des cris de joie ont décrit l’ambiance qui a régnée entre les enseignants et les élèves au sein des jurys après les proclamations des résultats.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Léraba, Souro Sanon, s’est dit satisfait des résultats et a encouragé les enseignants pour le travail abattu sur le terrain au cours de cette année.

Agence d’information du Burkina