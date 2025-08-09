Le Président Assimi Goïta échange avec les ministres de l’Action humanitaire de l’AES

Ouagadougou, 9 août 2025 (AIB)-Le Président du Mali, le Général d’armée Assimi Goïta, a reçu hier vendredi à Bamako les ministres en charge de l’Action humanitaire de l’Alliance des États du Sahel (AES), en présence de représentantes du Togo, du Tchad et de la Mauritanie, pour discuter de la coopération régionale face aux crises humanitaires.

Selon la ministre togolaise de l’Action sociale, Kossiwa Zinsou-Klassou, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du forum humanitaire de l’AES, qui vise à harmoniser les politiques humanitaires, renforcer l’assistance aux populations vulnérables et promouvoir des solutions endogènes afin de réduire la dépendance aux partenaires extérieurs.

Le président Goïta a encouragé la mise en œuvre rapide des résolutions adoptées, réaffirmant que l’action humanitaire demeure une priorité politique pour l’espace sahélien.

Agence d’information du Burkina

Source : Présidence du Mali