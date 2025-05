SEJOUR OFFICIEL DU PRESIDENT DU FASO À MOSCOU

Le personnel de l’ambassade appelé à renforcer la bonne image du Burkina

(Moscou, 11 mai 2025, GMT+3). Présent à Moscou, où il a pris part à la commémoration du 80e anniversaire de la Grande victoire russe, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a rencontré, le samedi 10 mai dans la soirée, le personnel de la représentation diplomatique du Burkina Faso en Russie. Il a encouragé le personnel pour le travail remarquable abattu pour la promotion de l’image du Burkina Faso dans ce pays partenaire qu’est la Fédération de Russie. « Véhiculez la bonne image du Burkina Faso à travers la promotion de nos valeurs », appelle le Chef de l’État.

Le chef de la mission diplomatique, l’ambassadeur Ludovic TAPSOBA, a réitéré la reconnaissance de tout le personnel ainsi que sa fierté pour la vision et les actions des autorités burkinabè pour le développement du pays et la promotion de partenariats fructueux avec des pays comme la Russie.

« En moins de deux ans, nous avons reçu presque toutes les autorités du Burkina Faso en Russie. Cela prouve que les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se portent très bien », souligne le diplomate burkinabè, avant d’ajouter : « Le Chef de l’État a voulu justement que nous puissions conserver l’image du Burkinabè intègre auprès de cette Fédération, afin de forger le respect ».

L’ambassadeur a salué l’excellence des relations entre les Russes et les Burkinabè : « Nous avons de très bonnes relations. Nous constatons que des Burkinabè vivant ici sont mariés à des Russes (…). Le doyen des Burkinabè vit ici depuis 50 ans ; et il y en a même qui négocient des partenariats avec des sociétés russes pour la partie burkinabè. C’est donc la preuve de la vivacité des rapports qu’ont nos compatriotes avec les Russes ».

Son Excellence Monsieur Ludovic TAPSOBA, a pris l’engagement, avec le personnel de l’ambassade de continuer à promouvoir l’image du Burkina Faso. Plus de 300 Burkinabè vivent dans différentes localités de la Fédération de Russie et exercent dans les secteurs économique, technique, scientifique et culturel.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso