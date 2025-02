Le Niger entend se doter d’un Data Center et 1000 km de fibre optique sur axes et tronçons du pays (Ministre)

Niamey 27 Fév. 2025 (ANP) – Le Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique, M. Sidi Mohamed Raliou a annoncé lors de son entretien bilan de ce mercredi 26 février 2025, la construction prochaine d’un Data Center et quelque 1031 km de fibre optique sur les axes et tronçons de notre pays.

Dans le but de doter notre pays d’infrastructures de télécommunication de très haut débit et en fibre optique et son interconnexion avec les pays voisins, le Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique, M. Sidi Mohamed Raliou a indiqué que « nous sommes entrain de construire un Data Center national, c’est une banque, une base où toutes les données de notre pays seront stockées. On est en train de la construire avec le soutien de la Banque africaine de développement pour plus de 9 milliards avec un taux d’exécution de 13% « .

Selon le Ministre de la communication, ‘’cet outil sera réceptionné au plus tard le 30 septembre prochain » où toutes les données du Niger seront stockées et sécurisées, c’est un Data Center national de 3 tiers, cela veut dire que normalement on ne peut pas avoir plus de 2 minutes de coupure « .

Concernant la fibre optique, il a rappelé la construction de ‘’1031 km de fibre optique qui est à un taux d’exécution de 97% pour avoir des sorties vers l’Algérie, vers le Tchad et reprendre les anciennes sorties traditionnelles qu’on a avec le Bénin et le Burkina.

« Nous avons aussi amené la fibre optique à la frontière du Mali, l’objectif c’est d’avoir une interconnexion régionale pour que nos données circulent de façon simple, transparente et rapide’’ a-t-il poursuivi, annonçant que le Niger sera ‘’bientôt fournisseur des données. Ce qui est très important’’.

Déjà, ‘’l’Algérie nous propose 10 Teras, c’est à dire 10 000 Gb de transfert par seconde et nous serons un trait d’union entre l’Amérique, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest’’, a-t-il ajouté précisant que ‘’notre pays a une position géographique qui lui permettrait d’avoir une interconnexion régionale favorable’’.

