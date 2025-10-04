SPORT-BFA-MINISTERE-SPORT-JEUNESSE-EMPLOI-DON-FASO-MEBO

Le ministère en charge des sports fait don de matériel de plus de 18 millions à Faso Mêbo

Ouagadougou, 4 oct. 2025 (AIB)-Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a fait don samedi à Ouagadougou, de matériel de travail d’une valeur de 18 116 925 FCFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, a constaté l’AIB sur place.

Tôt ce matin, le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda en personne, à la tête d’une importante délégation, a effectué le déplacement de l’ex Lycée Philippe Zinda Kaboré, siège de Faso Mêbo pour faire ce don. Le ministre Somda et ses collaborateurs ont apporté 100 tonnes de ciment, une bétonnière d’une capacité de production de 20m3/h, 50 bidons de 20 litres d’huile de coffrage, 30 futs de 250 litres pour stocker l’eau et 20 gilets de travail.

Le ministre en charge des sports explique que ce matériel a été obtenu grâce à la contribution de tous. « Le 12 août dernier, à la faveur de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, nous lancions l’appel à contribution volontaire pour soutenir l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Cet appel était lancé en direction de la jeunesse, de toutes les structures sportives et en direction des acteurs de la veille citoyenne et du secteur de l’économie informelle. Nous avons répondu à cet appel. Nous avons fait parler nos cœurs. Ce qui justifie que nous-nous retrouvions ici », a-t-il dit.

« Et ce n’est pas fortuit, a-t-il ajouté, puisque nous célébrons actuellement les journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, journée au cours desquelles le Chef de l’Etat a donné un message fort, en appelant à l’engagement, au civisme, à la discipline et à l’ordre chaque jour, chaque instant dans nos espaces de vie ».

Pour lui « cette contribution vise à apporter la touche de la jeunesse, la touche du monde des sports et la touche des acteurs de la veille citoyenne et de l’économie informelle à cette belle initiative ».

Roland Somda a lancé un appel à tous pour que ce geste ne reste pas ponctuel. « Lorsqu’on est citoyen on doit l’être pour toute sa vie, on doit l’être autour de soi, on doit l’être à l’intérieur comme à l’extérieur du pays », mentionne-t-il.

Après la remise du matériel, le ministre Somda et la forte délégation qui l’accompagne, ont investi les lieux pour travailler dans les 9 ateliers de production du site de Faso Mêbo.

Agence d’information du Burkina

as/ata