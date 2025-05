Burkina – Financement – Mémorial

Le gouvernement burkinabè lance un appel de fonds pour finaliser le Mémorial Thomas Sankara

Ouagadougou, 17 mai 2025 (AIB) – Le gouvernement a organisé, samedi, une soirée d’échanges autour de la mobilisation des ressources pour le financement du Projet de Construction des Infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara (PCIM-INTS), et a annoncé un appel à contribution individuelle et collective pour finaliser le projet estimé à plus de 177 milliards de FCFA.

Cette soirée d’échanges visait à présenter la vision globale du projet aux invités, parties prenantes, institutions, organisations, partenaires techniques et financiers, citoyennes et citoyens, et à annoncer l’appel à contribution volontaire prochain en vue de mobiliser les ressources financières nécessaires à la réalisation du projet.

Pour le ministre en charge de la Culture, Pingdwinde Gilbert Ouédraogo, le Mémorial Thomas Sankara n’est pas qu’une œuvre architecturale. Il incarne les idéaux portés par le père de la Révolution burkinabè : l’intégrité, le patriotisme, la justice sociale, la liberté, la souveraineté et le panafricanisme.

« Il s’agit donc pour nous de créer un lieu vivant, un carrefour de savoirs, de cultures et de recueillement, un repère pour les générations présentes et futures, mais aussi un centre de rayonnement de l’héritage intellectuel, politique et culturel de Thomas Sankara. C’est pourquoi l’engagement de toutes les forces vives est essentiel pour concrétiser cette ambition », a-t-il déclaré.

Selon le coordinateur du PCIM-INTS, Étienne Lompo, c’est un appel lancé à la population burkinabè, aux pays amis et à tous les sympathisants du président Thomas Sankara, afin qu’ils se préparent à accompagner la réalisation de ce mémorial.

« Thomas Sankara n’est pas seulement burkinabè. C’est un citoyen du monde. Il serait intéressant que tout citoyen, chaque ami du Burkina, chaque sympathisant du président Sankara, toute personne souhaitant lui rendre hommage, puisse contribuer à la réalisation de ce patrimoine », a-t-il souhaité.

L’architecte responsable du Mémorial, Diébédo Francis Kéré, a quant à lui présenté le contenu du projet à sa phase finale, qui comprendra, entre autres, une représentation architecturale du président Sankara, un mausolée, une salle de conférence, un parc, etc. Il a invité la population à soutenir cette cause, car ce patrimoine est un lieu de mémoire de Thomas Sankara qu’il faut préserver.

« Le Mémorial est un lieu de rencontres, d’apprentissage, de commémoration et de recueillement, un lieu de célébration du père de la Révolution burkinabè et de ses 12 compagnons, un lieu d’éducation et de diffusion des idéaux du président », a indiqué M. Kéré.

De l’avis de Jean Hubert Bazié, ancien compagnon du président Sankara, l’existence du mausolée est hautement symbolique, car il deviendra, dans les années à venir, l’un des monuments les plus visités, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région ouest-africaine.

« Nous remercions les plus hautes autorités du pays pour les efforts consentis afin de faire de la mémoire de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons une réalité », a-t-il conclu.

En marge de la soirée d’échanges, d’illustres personnalités ont été décorées, notamment Jean Hubert Bazié, Nathalie Yamb (activiste panafricaniste), Paul Sankara (frère cadet du feu président Sankara), entre autres.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata