Le CSC offre 13 tonnes de ciment, 10 brouettes et 36 pelles à l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 11 oct. 2025 (AIB) – Le personnel du Conseil supérieur de la communication (CSC) a répondu à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce samedi 11 octobre, en participant activement à l’initiative Faso Mêbo à travers une opération dénommée « Un agent, un sac de ciment ».

En un mois, la grande famille du CSC, composée des membres du Collège des conseillers, du personnel administratif du siège et des structures déconcentrées (DRO, DRE, représentants provinciaux), ainsi que des anciens agents et retraités, s’est mobilisée pour collecter 1 700 000 FCFA.

Cette somme a permis d’offrir à Faso Mêbo un important lot de matériel composé de 260 sacs de ciment (soit 13 tonnes), de 10 brouettes et de 36 pelles.

Lors de la remise du don, le président du CSC, Louis Modeste W. Ouédraogo, a salué la mobilisation du personnel et souligné la portée symbolique de ce geste :

« Ce don, certes modeste, est plein de sens. Il réaffirme l’adhésion totale du personnel du Conseil supérieur de la communication aux idéaux de la révolution progressiste et populaire. Il s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne », a-t-il déclaré.

Le président du CSC a ajouté que cette initiative répond à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, invitant chaque citoyen à poser des actes concrets de civisme et de patriotisme.

« Au-delà du symbolisme, nous avons voulu marquer notre adhésion totale à toutes les initiatives présidentielles et espérons que d’autres institutions du pays emboîteront le pas afin que, tous ensemble, nous puissions construire notre nation », a-t-il ajouté.

M. Ouédraogo a également exprimé sa reconnaissance à l’endroit des anciens travailleurs du CSC qui, bien qu’à la retraite ou en poste ailleurs, ont tenu à participer à cette action citoyenne :

« Ils ont prouvé qu’ils restent profondément attachés à la famille CSC. C’est ensemble, dans la solidarité et la conviction, que nous pourrons bâtir notre pays », a-t-il conclu.

