AUDIENCE PRÉSIDENT DU FASO

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ veut faire des femmes, les actrices de l’unité africaine

(Ouagadougou, 26 novembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce mercredi dans la matinée, une audience à une délégation de femmes. Présentes à Ouagadougou dans le cadre du 14e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED), elles sont venues saluer le leadership du Président du Faso dans l’autonomisation des femmes.

À ces femmes venues de 60 pays, le Chef de l’État a rappelé le rôle crucial de la femme dans le difficile combat pour le développement de l’Afrique. « Qui mieux que vous pour nous aider, nous Chefs d’État, pour sortir l’Afrique de cette situation? », interroge le Président du Faso.

Le Président du Faso a noté qu’au Burkina Faso, des initiatives sont en cours dans plusieurs secteurs pour soutenir les femmes, notamment en milieu rural pour faciliter leur accès à l’eau, à des espaces de production et un accompagnement à la transformation. « J’encourage donc toutes les femmes, des villes et des campagnes, pour qu’elles aient cet esprit d’entrepreneuriat », déclare le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Il a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à accompagner les femmes dans leurs projets.

Soulignant la nécessité de bâtir une Afrique autosuffisante, unie et solidaire, en dépassant les divisions internes, le Chef de l’État burkinabè invite les femmes à donner de la voix, « car elles sont capables de toucher et de faire évoluer les décisions des dirigeants».

Au nom des participantes au 14e FIED, Mme Nkosazana Dlamini-ZUMA a félicité et encouragé le Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans son combat pour une Afrique de « leur rêve, une Afrique intégrée ». Quant à la présidente-fondatrice du FIED, Mme Djelika YEO, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso pour son leadership dans la défense des causes des plus faibles et notamment de la femme africaine.

Direction de la communication de la Présidence du Faso