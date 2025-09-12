INITIATIVE PRESIDENTIELLE FASO MÊBO

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet plus 700 engins

(Ouagadougou 12 septembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a remis ce vendredi, 764 engins au Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, au profit de 4 brigades. Il s’agit des brigades des régions du Yaagda, de Koulsé, du Goulmou et de Bankui.

Ce matériel réceptionné par le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle FASO Mêbo, le Cdt Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, est composé entre autres de véhicules Pick up 4X4, de machines recycleuses, de bétonnières, de camions-grues, de camions-bennes, de camions citernes, de projecteurs mobiles et de niveleuses.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso