Le Capitaine Ibrahim TRAORE aux Etalons U17 : « vous devez rester ensemble et nous ramener la CAN senior »

Ouagadougou, 22 avr. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience les Étalons U17, ce mardi au Palais de Koulouba. Il s’est agi pour le Chef de l’État de féliciter cette équipe nationale pour son parcours au Maroc, quoiqu’on dise , honorable et d’encourager ces jeunes « pousses » pour les défis futurs.

De retour du Maroc où ils ont occupé la 4e place à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur catégorie, les Étalons U17 ont bénéficié des sages et précieux conseils du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Le Chef de l’État a félicité l’équipe pour la performance lors des phases de poule et pour leur qualification au mondial de leur catégorie. Toutefois, il déplore le manque de concentration des joueurs, lors des deux derniers matches. « Vous devez avoir des regrets, parce que cette coupe devait vous revenir », fait remarquer le Président du Faso, qui insiste : « Restez concentrés jusqu’au bout. Tant qu’on ne siffle pas la fin, on ne s’arrête pas ».

Appelant les Étalons U17 à ne pas se décourager et à rester sereins, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ explique que c’est le mental qui fait la différence entre les équipes, d’où cette invite à être résilients « comme le peuple burkinabè ».

Pour l’avenir des jeunes joueurs, le Président du Faso les invite à avoir une bonne hygiène de vie, en s’éloignant des vices et à avoir des comportements responsables. « Chacun de vous a un talent. Il faut continuer à vous entrainer, vous perfectionner et vous améliorer », dit-il avant de leur lancer ce défi pour les grandes compétitions à venir.

Ainsi le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, demande à l’encadrement technique de suivre ces poulains, de les encadrer en vue d’assurer une bonne relève pour les catégories supérieures.

Le ministre chargé des Sports, Anûuyirtole Roland SOMDA a traduit sa gratitude au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Pour lui les conseils donnés vont permettre de galvaniser davantage les poulains.

Quant au capitaine des U17, Fadil Adama BARRO, il a remercié le Président du Faso, pour les commodités mises à leur disposition pendant cette CAN, tout en promettant de hisser le drapeau du Burkina Faso plus haut lors de la coupe du monde et des échéances à venir.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso