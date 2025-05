Burkina-Média-AIB-Anniversaire

L’AIB a 61 ans : Un engagement responsable au service de l’information et de la Nation

Ouagadougou, 27 mai 2025 (AIB) – L’AIB a été portée sur les fonts baptismaux il y a exactement 61 ans. Six décennies plus tard, grâce à l’abnégation constante de ses agents et à l’engagement du président Ibrahim Traoré et de son gouvernement, l’AIB, qui a longtemps vécu dans la léthargie, sort progressivement la tête de l’eau pour s’imposer, au plan national et international, comme l’agence de presse officielle, avec pour missions principales la défense des intérêts et de la souveraineté du Burkina Faso.

Le 27 mai 2025 marque les 61 ans de la création de l’Agence d’Information du Burkina (AIB). En effet, l’AIB a été fondée le 27 mai 1964 sous la dénomination d’Agence voltaïque de presse (AVP), en tant qu’office doté de la personnalité morale et d’une autonomie de gestion, ce qui équivaudrait aujourd’hui au statut d’EPE.

Agence de presse officielle du Burkina Faso depuis sa création, l’AIB a connu plusieurs mutations au gré des pouvoirs politiques et des nouvelles attentes qui lui ont été adressées.

En 1977, soit 13 ans après sa création, l’AIB se détache du Service de l’Information et se dote d’un patrimoine propre. Mais elle sera presque aussitôt rattachée au ministère de l’Information à partir de 1979 et, jugée non rentable, passera tout près de la disparition sous le pouvoir de Saye Zerbo en 1982.

Avec l’arrivée au pouvoir du capitaine Thomas Sankara en 1983, l’AIB retrouve de la splendeur.

Le président du Conseil national de la Révolution (CNR) signe, en 1984, une ordonnance qui redéfinit le rôle de l’AIB, en réglementant l’utilisation des dépêches des agences étrangères et la publication des communiqués de presse.

C’est sous le président Thomas Sankara, et en raison du changement de nom du pays, que l’Agence voltaïque de presse devient l’Agence d’Information du Burkina, son nom actuel.

À la fin des années 1990, l’AIB enclenche sa mutation numérique, se dote d’équipements modernes et d’un site web, et cesse définitivement l’édition du bulletin quotidien à partir de 2005.

Depuis ses débuts jusqu’à ses 61 ans, l’AIB a su évoluer avec les avancées technologiques, passant d’une simple agence de presse à un média moderne, capable de couvrir l’actualité locale, nationale et internationale, fort de son réseau de correspondants.

Son engagement envers la vérité, l’objectivité et la rapidité de l’information lui a permis d’engranger un capital confiance auprès de la population burkinabè et des médias partenaires.

En 1999, l’AIB fusionne avec le quotidien public Sidwaya pour devenir l’Office national des Éditions Sidwaya (ONAES), qui prend la dénomination de « Les Éditions Sidwaya » en 2011.

Depuis lors, l’AIB est composée d’une direction technique et de deux services.

Pour lui permettre d’assumer pleinement sa mission de collecte, de traitement et de mise à disposition d’une information saine et professionnelle au profit des institutions et des médias, le Conseil des ministres du 21 août 2024 a adopté les textes érigeant l’AIB en Établissement public de l’État et approuvant les statuts particuliers de la nouvelle structure.

Sa nouvelle mission est désormais de fournir aux usagers des informations fiables, complètes et objectives, de défendre les intérêts du Burkina Faso et de protéger la souveraineté du pays.

En ce 61e anniversaire, les défis de l’AIB restent alignés sur ceux d’une presse nationale responsable, dans un contexte marqué par une guerre informationnelle mondialisée et une lutte héroïque d’émancipation des peuples du Sahel.

Joyeux anniversaire à l’Agence d’Information du Burkina.