Burkina-Côte d’Ivoire-Diaspora-Journée économique

La Journée culturelle et économique 2025 du consulat burkinabè à Bouaké, placée sous le signe de l’engagement

Bouaké, 10 mai 2025 (AIB) – La journée culturelle et économique 2025 du Consulat général du Burkina Faso à Bouaké s’est tenue le 10 mai sous le thème «Diaspora burkinabè: engagé pour la promotion culturelle et économique du Burkina Faso en de Côte d’Ivoire».

Les Burkinabè, venus des 15 régions ivoiriennes de la zone consulaire de Bouaké assisté à des expositions de produits de l’artisanat burkinabè et de présentation de mets traditionnels marquant l’édition 2025 de la Journée culturelle et économique (JCE-BF).

Le public a également assisté à plusieurs prestations de troupes traditionnelles des différentes communautés burkinabè mais aussi des communautés sœurs du Mali, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire

La journée culturelle s’est poursuivie la nuit par des prestations d’artistes de la diaspora précédées par la diffusion de deux films sur l’histoire du Burkina Faso et de Daniel Ouezin Coulibaly du réalisateur Bernard Yameogo.

La manifestation a été présidée par le Chargé d’affaires a.i de l’ambassade du Burkina Faso en République de Côte d’Ivoire, Sansan Raphaël Kambou, avec le parrainage de Issaka Sawadogo, Président du conseil d’administration de l’Organisation interprofessionnelle agricole de la filière des gros ruminants de Côte d’Ivoire (OIA-GRCI).

Le Gérant intérimaire a saisi l’occasion pour rappeler le rôle de la diaspora dans la promotion du retour aux sources et surtout dans la diffusion de la culture burkinabè à travers le monde.

Agence d’Information du Burkina