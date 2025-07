BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-CAMP-VACANCES-IMMERSION-PATRIOTISME

La jeunesse burkinabè en action : « Do It With Africa 2025 » façonne les bâtisseurs de demain à Koudougou

Koudougou, 25 juil. 2025 (AIB) – Depuis le 20 juillet, la ville de Koudougou vit au rythme d’un événement transformateur pour la jeunesse burkinabè : « Do It With Africa 2025 ». Ce camp, aux allures résolument patriotiques, rassemble 100 jeunes de 15 à 22 ans, venus des communes de Saaba, Ouagadougou et Koudougou.

Organisé conjointement par les ONG ASMADE et Défi Belgique Afrique (DBA), ce séjour d’immersion, d’échanges interculturels et d’engagement citoyen vise à équiper la nouvelle génération face aux défis pressants du Burkina Faso.

Selon le coordonnateur de l’ONG ASMADE et organisateur en chef de « Do It With Africa », Jean Urbain Kombasseré, l’initiative vise à mobiliser la jeunesse pour qu’elle devienne une force vive face à l’insécurité grandissante, la crise environnementale, le chômage endémique et le manque d’espaces d’expression citoyenne.

Le projet s’inscrit pleinement dans le programme d’Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), sous le thème évocateur : « Jeunesse et engagement citoyen pour un Burkina Faso vert, propre et solidaire », et porté par le slogan inspirant : « Agir ensemble aujourd’hui pour bâtir le Burkina Faso de demain ! ».

Le quotidien des participants est rythmé par un programme riche, conçu pour être à la fois éducatif, participatif et profondément engageant. Les jeunes sont activement impliqués dans des chantiers de reboisement, plantant des arbres dans les ménages, et des opérations d’assainissement, s’attelant au ramassage de sachets plastiques, au nettoyage et au curage des caniveaux.

Ces actions concrètes visent à inculquer une nouvelle mentalité, bénéfique non seulement pour les jeunes eux-mêmes, mais aussi pour leurs communautés.

La journée du 25 juillet, par exemple, a été particulièrement marquante avec une caravane et une marche pour le climat et la paix, suivie d’une séance d’aérobic, soulignant l’importance cruciale de l’action collective.

Au-delà de ces interventions environnementales, les jeunes suivent des formations intensives sur la citoyenneté, la paix et l’environnement, leur permettant de développer une conscience critique et d’acquérir des outils d’action efficaces.

Le camp est également un véritable creuset d’échanges. Les soirées culturelles et interculturelles favorisent le dialogue et la compréhension mutuelle, tandis que les théâtres-forums ouvrent des débats essentiels sur des questions sociétales. M. Kombasseré a d’ailleurs souligné l’impact positif du débat d’art oratoire du 25 juillet, dont le thème, « Les jeunes sont les premiers acteurs du développement de leur communauté », a visiblement stimulé la réflexion et l’expression des participants.

Pour renforcer la cohésion sociale et développer le leadership, des défis sportifs, notamment des matchs de football, sont régulièrement organisés. De plus, des immersions dans les villages permettent aux jeunes de découvrir les réalités locales et de s’acclimater à différents environnements.

Des visites aux autorités administratives, communales, coutumières et religieuses facilitent également le dialogue et la compréhension des dynamiques locales.

En somme, « Do It With Africa 2025 » mise sur une approche participative pour développer le leadership, l’esprit critique et l’action collective des jeunes. L’objectif est clair : les outiller pour qu’ils deviennent des acteurs majeurs d’un Burkina Faso plus résilient, solidaire et durable.

Alors que le séjour touche à sa fin avec la cérémonie de clôture prévue le 31 juillet, les organisateurs sont convaincus que l’impact de « Do It With Africa 2025 » sur ces 100 jeunes sera profond et durable, les préparant activement à devenir les bâtisseurs d’un avenir meilleur pour leur nation.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA