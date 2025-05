FOOT-BFA-SPORT-CONVENTION-BABALI-FBF

La FBF et l’eau Babali ensemble pour plus de performance dans le Fasofoot

Bobo-Dioulasso, 22 mai 2025 (AIB) – La Fédération burkinabè de football (FBF) et la société d’eau Babali ont signé mercredi à Bobo-Dioulasso, une convention de partenariat pour créer un environnement sain et favorable à la performance des acteurs du Fasofoot, a constaté l’AIB.

Le président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo qui s’est réjoui de cette convention a fait savoir que « à travers cet engagement, nous réaffirmons notre volonté de créer un environnement sain et favorable à la performance de nos acteurs sur les terrains du Fasofoot « .

« L’hydratation est essentielle dans la pratique du football où un match fait plus de 2 heures de débauche d’énergie, jeu et échauffement compris », dit-il ajoutant que « grâce à ce partenariat, nos joueurs, encadreurs et officiels vont bénéficier d’un produit de qualité, 100% burkinabè pour se rafraichir avant, pendant et après les matchs ».

Pour le Président directeur général (PDG) de l’Eau Babali Mahamadi Barry , c’est un accompagnement mutuel. « C’est le Burkina qui gagne. C’est notre pays qu’on met en avant et c’est deux structures nationales qui s’accompagnent. On n’est pas là sur l’aspect commercial », a-t-il expliqué.

« La Fédération peut compter sur notre structure. On va être ensemble sur les fronts. Les acteurs peuvent compter sur la qualités de notre produit pour se désaltérer », a rassuré le PDG de l’eau Babali.

Cette convention a une duré d’une saison et les deux parties promettent de la prolonger si tout se passe bien.

Agence d’information du Burkina

as/ata