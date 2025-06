La BOAD compte accroître ses financements en faveur de l’énergie et de l’agriculture (Resp)

Lomé, 11 juin 2025 (AIB) – La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a affiché, mercredi, sa volonté de consacrer davantage de fonds au financement des secteurs de l’énergie et de l’agriculture, afin de promouvoir le développement durable au sein de l’UEMOA.

La BOAD organise, jeudi et vendredi à Lomé au Togo, ses premières journées de développement intitulées « BOAD Development Days ».

Mercredi après-midi, à son siège de Lomé, le président de la BOAD, Serge Ekué, et ses plus proches collaborateurs ont expliqué à des journalistes le choix du thème : « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, opportunités et solutions ».

Selon M. Ekué, l’énergie est « l’alpha et l’oméga », c’est-à-dire un secteur transversal qui impacte tous les autres.

Pour que l’énergie puisse jouer son rôle dans le développement, elle doit être accessible, a ajouté Serge Ekué, qui préconise que les États et les partenaires soient accompagnés sur le fleuve de la transition énergétique, d’une rive à l’autre.

En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, le président de la BOAD déplore le fait que l’Afrique peine à nourrir ses populations malgré ses richesses en ressources exceptionnelles, notamment en terres arables.

À son avis, il faut penser à la valorisation des productions agricoles (transformation, industrialisation) pour créer des chaînes de valeur.

Selon Serge Ekué, l’Afrique consacre d’importantes ressources financières chaque année à l’importation d’hydrocarbures et de denrées alimentaires.

« Les secteurs de l’énergie et de l’agriculture durable sont au cœur de nos engagements », a-t-il déclaré.

Selon le directeur du département de l’Agriculture, Ambroise Kafando, les financements de ces deux secteurs vont croître pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de sources de vie.

Pour le directeur du département de l’Énergie, Oumar Timbely, la réalisation de l’ODD relatif à l’accès universel à l’énergie permettra d’atteindre les 16 autres ODD.

Mais il faudra tenir compte du faible taux d’accessibilité des populations et de la réalité énergétique de certains États, a-t-il expliqué.

Le directeur du département Agriculture, Toussaint Badolo, appelle à une meilleure maîtrise et à une gestion optimale des ressources en eau, ainsi qu’à une fertilisation accrue des terres pour augmenter les rendements.

Il préconise également la professionnalisation de l’agriculture afin d’en faire une activité inclusive et motrice du développement durable.

Le directeur de la finance climat de la BOAD, Moubarak Moukaila, appelle à une synergie avec le secteur privé pour atteindre les objectifs fixés.

En conclusion, Ambroise Kafando souhaite des débats profonds, des propositions pertinentes et des solutions concrètes à l’issue de ces premières journées de développement de la BOAD.

Agence d’information du Burkina

ATA/as