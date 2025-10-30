BURKINA-KOURITTENGA-AGROECOLOGIE-CHAMPS-VISITE

Kourittenga : Visite commentée dans les champs écoles paysans aménagés du village de Kiongo

Kando, 29 oct. 2025 (AIB)-L’agence Belge de développement Enabel, et le ministère en charge de l’Agriculture, ont visité, le mercredi 23 octobre 2025, les bas-fonds rizicoles aménagés du village de Kiongo, dans la commune de Kando.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale belgo-burkinabè 2023-2027, l’Agence Belge de Développement accompagné de la Direction générale des productions végétales du ministère en charge de l’Agriculture, a tenu, le mercredi 23 octobre 2025, une visite commentée dans les bas-fonds rizicoles aménagés du village de Kiongo.

Dans ce bas-fond de 10 hectares divisé en 141 parcelles, 25 femmes et 05 hommes ont appris de nouvelles techniques agricoles et de riziculture auprès des services techniques.

Après la formation dans les champs écoles, les bénéficiaires ont produit eux même du riz grâce aux pratiques agro écologiques qu’ils ont expérimenté.

Le rendement se révèle satisfaisant grâce à l’engagement de tous les acteurs. Enabel s’en n’est réjoui, et a réaffirmé son accompagnement.

« Les parcelles où on met en œuvre les paquets technologiques on voit vraiment la différence, il y a eu un suivi régulier qui a permis de montrer comment la productivité pouvait être impacté grâce à la mise en œuvre des paquets technologiques. Nous allons terminer l’aménagement et ensuite voire aussi s’il y a moyen de réaliser des aménagements pour la contre-saison», a indiqué la programme manager à Enabel, Julie Van Der Smissen.

Les participants ont partagé leurs expériences et les bénéfices observés malgré quelques difficultés.

« Nous avons pu produire beaucoup de riz alors que nous ne savions pas comment le faire auparavant. Nous n’avons pas commencé tôt et entre temps la pluie a manqué sinon le rendu est vraiment bien », a témoigné la bénéficiaire du projet, Assetou Compaoré.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kando, Arana Paré, a exhorté tous les participants à transmettre à leur tour les connaissances acquises, pour que la dynamique se poursuive.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo