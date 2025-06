BURKINA-KOURITTENGA-LANCEMENT-BACCALAUREAT

Kourittenga : Le directeur provincial déplore la baisse du nombre de candidats par rapport à la session précédente

Koupéla, 24 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a lancé ce mardi 24 juin 2025 au lycée municipal de Koupéla, les épreuves écrites du baccalauréat session 2025. Il était accompagné du directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kourittenga, Dieudonné Belemsigri, qui a déploré la baisse du nombre de candidats par rapport à la session précédente.

Ils sont au total 2 461 candidats dont 1 381 filles et 1 080 garçons qui prennent part aux examens écrits du baccalauréat session de 2025 dans la province du Kourittenga avec 59 candidats déplacés internes.

Ils sont repartis dans 03 centres de composition, comprenant 11 jurys.

Dans le cadre des examens professionnels, le Kourittenga a présenté 05 candidates pour cette session 2025.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Dieudonné Belemsigri, a encouragé les candidats et a par ailleurs rassuré du bon déroulement des épreuves dans le Kourittenga.

« Nous déplorons la baisse du nombre des candidats par rapport à la session précédente et nous interpellons l’ensemble de la communauté à plus d’engagement vis-à-vis de sa responsabilité en matière d’éducation afin qu’ensemble, nous puissions renverser la tendance. », a plaidé M. Belemsigri.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a exhorté les candidats à se départir de la fraude et de la tricherie.

Il a salué les efforts consentis des acteurs qui ont œuvré au démarrage effectif des examens dans le Kourittenga tout en souhaitant bonne chance aux candidats.

