Kourittenga/Education : Réné Ibéogo prend les rênes de la CEB de Gounghin

Koupéla, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Gounghin, François Xavier Lesogo, a installé, ce mardi 25 novembre 2025 à Gounghin, l’inspecteur Réné Ibéogo, dans ses fonctions de Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Gounghin, en présence du représentant du directeur provincial en charge de l’Education du Kourittenga, des collaborateurs et l’ensemble des acteurs du monde éducatif.

Pour le CCEB sorti, Théodore Kinda, a salué l’engagement des acteurs et a félicité son successeur, à qui il a souhaité plein succès.

« Je vous demande chers acteurs du monde éducatif d’accompagner mon successeur dans l’accomplissement de ses missions et quant à moi, je lui resterai entièrement disponible pour tout besoin. », a-t-il ajouté.

Le nouveau CCEB, Réné Ibéogo, a exprimé sa détermination à travailler en leader, à l’écoute des préoccupations de l’ensemble des acteurs, avec l’ambition de faire de la CEB de Gounghin « une référence ».

