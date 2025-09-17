Koulpélogo: le CCEB de Ouargaye encourage les acteurs éducatifs à s’investir dans les champs scolaires

Ouargaye,15 sept. 2025 ( AIB)-Le Chef de la circonscription d’Education de base(CCEB) de Ouargaye, M’balawendé François Tarama, a encouragé lundi les communautés éducatives de son ressort à s’investir dans les champs scolaires pour contribuer le bien-être des jeunes.

Le CCEB s’exprimait lundi 15 septembre 2025, lors d’une sortie de supervision de l’effectivité de la rentrée administrative dans certaines écoles dans la circonscription de Ouargaye.

En marge de cette supervision de la rentrée administrative, M. Tarama, a visité les champs scolaires des écoles de Ouargaye A, Koulguiendé 1, Kontambossé et Goudgankin.

Il a salué les efforts fournis par les communautés éducatives durant les vacances scolaires.

Le CCEB a également souhaité une bonne récolte ainsi qu’une excellente année scolaire à l’ensemble des acteurs du système éducatif.

Agence d’information du Burkina

