Koudougou : la 30e édition des Nuits atypiques annonce neuf jours de célébration culturelle

Koudougou, 18 oct. 2025 (AIB) – Le promoteur des Nuits atypiques de Koudougou (NAK), Koudbi Koala, a animé une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de la 30e édition du festival, prévue du 22 au 30 novembre 2025, a constaté l’AIB

Trente années d’existence ! Les NAK franchissent un cap symbolique de résilience, de passion et de créativité au service de la culture burkinabè. C’est sous le thème : « Culture et valorisation des instruments traditionnels » que cette 30e édition va se tenir. Pour célébrer cet anniversaire, la manifestation, habituellement étalée sur cinq jours, se déroulera exceptionnellement sur neuf jours dans la cité du cavalier rouge, au secteur 10 de Koudougou.

Placée sous le haut patronage du ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, cette édition sera parrainée par sa majesté Wogdogo Razang-naaba Poulma, et El Hadj Moussa Koanda, président de la communauté musulmane du Burkina.

Des invités spéciaux, parmi lesquels l’opérateur économique Yannick Laurent Bado et El Hadj Aboubacar Zida dit Sidnaba du Groupe Savane médias, sont également annoncés.

Selon le promoteur Koudbi Koala, le festival mettra un accent particulier sur la valorisation des instruments traditionnels tels que le bendré, le lunga, la kora ou encore le tam-tam, afin d’inciter la jeunesse artistique à renouer avec ses racines.

Le programme prévoit la cérémonie d’ouverture « Pak Zaka », une émission spéciale Cocktail NAK, avec Mascotte, la scène découverte Relev’art dédiée aux jeunes talents, des concerts live, un village atypique, un espace pour enfants Kombi Zaka, ainsi qu’un colloque international et une table ronde sur le thème « 30 ans de culture et d’engagement ».

Cette 30e édition attend environ 75 000 festivaliers, plus de 400 exposants et 250 artistes burkinabè et étrangers, dont 27 groupes musicaux et 5 humoristes. Le budget prévisionnel du festival s’élève à 174 millions F CFA, dont une partie reste à mobiliser.

Le promoteur a lancé un appel à la solidarité des partenaires publics et privés afin d’assurer le succès de cette édition historique.

« Grâce à la population de Koudougou et à l’accueil légendaire de la cité des cavaliers rouges, les NAK demeurent une fierté nationale et un symbole de la vitalité culturelle du Burkina Faso », a conclu Koudbi Koala.

Agence d’information du Burkina

