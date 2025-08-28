Burkina/Kossin-Disponibilité-Réseau

Kossin : Le réseau de téléphone mobile Orang rétabli de nouveau à Madouba, après une année de rupture

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB) – Le réseau de téléphone mobile Orang a été rétabli de nouveau dans l’après-midi d’hier vendredi dans la commune rurale de Madouba, dans la province de la Kossin, région du Sourou, après une année de rupture suite à des actes terroristes.

La commune rurale de Madouba dans la province de la Kossin privé du réseau Orange depuis septembre 2024 est de nouveau recouverte dans l’après-midi du vendredi 29 août 2025 pour le bonheur de la population. Ce désenclavement apporte un nouveau souffle à la zone qui dépendait beaucoup plus des réseaux de téléphonie mobile du Mali.

Il témoigne, entre outre, de la volonté inébranlable des Forces combattantes de reconquérir toutes les zones jadis sous occupation terroriste.

Agence d’information du Burkina