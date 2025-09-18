BURKINA-KOOSIN-PATRIMOINE-TOURISTIQUE-DECOUVERTE

Koosin/Tourisme : Les chutes insolites « Houi’waa »

Djibasso, 18 sept. 2025 (AIB)-Découverte d’une chute d’eau appelé ‘’Houi’waa’’ qui signifie « l’eau qui tombe dans un trou » en langue locale Bwamou, est née d’une rivière qui traverse du Nord au Sud le village Ourouko, dans la province de la Koosin, région du Sourou, est un trésor naturel peu connu.

A première vue, naturel et simple, ce cadre enchanteur au teint de la savane tropicale, ondulant, serpentant ce vieux rocher toisant les nuages vous livre un aperçu d’Eden.

Le son de cette chute libre embaumé par cette brume inspire les résidences, les pique-niques et autres retrouvailles, le tout dans la quête d’une évasion.

Le sillon tracé par l’eau à travers les rochers, s’engouffre et rejaillit en cascade dans un creux offrant un magnifique spectacle.

« Houi’waa » puisque c’est de ce site qu’il s’agit, signifie en langue locale Bwamou « l’eau qui tombe dans un trou », offre un phénomène fascinant.

Il est situé à Ourouko, un village Bwa, dans la province de la Koosin, ce joyau écotouristique s’anime particulièrement en cette période de saison pluvieuse.

Plus loin de là, les eaux continuent leur cours normal et traversant Bourio et Tení, des localités voisines.

Agence d’information du Burkina.

