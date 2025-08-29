BURKINA-KOOSIN-AGRICULTURE-HIVERNAGE-ACTIVITES

Koosin/Commune de Dokuy : L’agriculture et le commerce, les principales activités menées pendant l’hivernage

Nouna, le 29 Août 2025 (AIB)- Dans la commune rurale de Dokuy, les principales activités menées pendant l’hivernage sont l’agriculture et le commerce.Pendant la saison de l’hivernage, la commune rurale de Dokuy connait une intensification de ses principales activités à savoir l’agriculture et le commerce.

Cette période, marquée par des pluies abondantes, est cruciale pour les habitants, qui en tirent l’essentiel de leurs ressources alimentaires et économiques.

Pour l’agriculture qui est l’activité dominante, les paysans mettent à profit la fertilité de la terre durant cette période pour cultiver diverses céréales, tubercules et légumes.

Le travail des champs rythme la vie quotidienne et mobilise l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.

Parmi les cultures pratiquées ces dernières années, le riz occupe une place importante.

En effet, les villages de Kamadena, Denissa et Goni, disposent de champs inondables qui favorisent la culture de riz.

Ces zones humides, régulièrement submergées par des eaux de pluie, offrent des conditions idéals pour la culture idéale pour la riziculture.

En parallèle, le commerce joue également un rôle vital dans l’économie locale.

Trois grands marchés animent la commune notamment le marché de Goni qui se tient chaque dimanche, celui de Dokuy tous les lundi et le marché de Kamadena, tous les cinq jours.

Ces espaces d’échanges permettent aux producteurs de vendre leurs récoltes, d’acheter des denrées de première nécessité et de maintenir un lien entre les différentes localités.

Cependant, malgré leur importance, les activités commerciales sont considérablement freinées durant l’hivernage.

Les fortes pluies provoquent l’inondation des principales voies routières reliant Kamadena et Goni, rendant les déplacements difficiles, voire impossibles par moments.

De plus, le village de Kamadena qui est à cheval entre Nouna et Dokuy, est fréquemment submergé par les eaux, ce qui perturbe davantage la tenue régulière de son marché.

En somme, bien que l’hivernage soit une période de grande activité agricole et commerciale dans la commune rurale de Dokuy, il reste aussi marqué par de nombreuses contraintes naturelles.

Ces défis soulignent la nécessité de renforcer les infrastructures rurales pour assurer une meilleure résilience face aux effets climatiques

