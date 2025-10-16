BURKINA-KOOSIN-CADRE-CONCERTATION

Koosin/Cadre de concertation provincial : La réouverture des écoles et établissements d’enseignement au cœur des échanges

Nouna, 16 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Kossin, Noufo Dembelé, a présidé, ce mercredi 15 octobre 2025, la deuxième session ordinaire du cadre de concertation provincial sous le thème : « Le relèvement économique des populations retournées dans les localités d’origines » et l’état des lieux du processus de réouverture des écoles et établissements d’enseignement.

La deuxième session ordinaire du cadre de concertation provincial, tenu le mercredi 15 octobre 2025, a été ouverte le Haut-commissaire de la province de la Kossin, Noufo Dembelé.

Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Koosin, Alassane Kagoné, a indiqué que selon les statistiques, 9220 ménages ont déjà été réinstallés soit 70256 personnes retournées dont 42 784 personnes ont bénéficiés d’assistance diverses.

« Cette réinstallation ne s’est pas passée sans difficultés, dont il faut apporter des solutions durables. Cette stratégie de relèvement économique a nécessité plusieurs actions », a-t-il dit.

Ainsi dans sa communication, le directeur provincial de l’action humanitaire, a élaboré des axes d’interventions déjà réalisées en faveur des populations retournées entre autres, l’assistance en vivres, en non vivres c’est à dire appui à la stabilité des personnes retournées à travers des projets de résilience et de compétitivité de l’élevage (PRECEL) et des activités génératrices de revenus (AGR).

L’état des lieux du processus de réouverture des écoles et établissements d’enseignement, présenté par les deux directeurs provinciaux de l’enseignement secondaire et celui du préscolaire et primaires, présente une évolution positive.

Au niveau de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, le directeur provincial, Ferdinand Karfa Boni, a présenté un bilan au niveau du post-primaire, la réouverture de 118 classes, au secondaire 34 classes soit 152 classes avec un effectif de 6803 élèves dont 3502 filles et 3301 garçons.

Au primaire, le directeur provincial Adama Dao, a présenté la réouverture de 54 écoles et 7 Centres d’éveil et d’éducation pré -scolaires et 11 écoles doivent rester délocalisées.

Certes les difficultés ne manquent pas, cependant la mise en œuvre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité demeure une source d’espoirs pour résoudre les problèmes d’infrastructures, matériels et humains.

La Croix-Rouge Burkina, ainsi que l’ONG-Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) et ses partenaires de mise en œuvre des programmes et projets, ont présenté les différents axes d’interventions dans la province.

En perspective 27.472 personnes ont déjà été ciblées pour les assistances à venir.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossin, Noufo Dembelé, a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur détermination sans faille pour la reconquête du territoire.

Le directeur régional en charge de l’Economie de Bankui, Jean Robert Traoré, a présenté des apports, pour une meilleure orientation des interventions au bénéfice des populations.

En divers, le directeur provincial en charge de la Communication, Dembelé Sanou, a fait le point de la participation remarquable de la province aux éliminatoires en vue de la participation à la biennale de la culture.

A travers des questions et des échanges fructueux, les participants se sont imprégnés des activités menées sur le terrain au profit des personnes vulnérables.

Agence d’information du Burkina

