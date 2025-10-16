BURKINA-KOMPIENGA-CONFERENCE-PEDAGOGIQUE-LANCEMENT

Kompienga/Conférence pédagogique annuelle des enseignants du primaire : La mise en œuvre des réformes éducatives au menu

Pama, 15 oct. 2025 (AIB)-Le personnel enseignant de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de la commune de Kompienga, a tenu ce mercredi 15 octobre 2025, sa conférence pédagogique annuelle, placée sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Cette rencontre lancée le mercredi 15 octobre 2025, vise au renforcement des capacités professionnelles du corps enseignants notamment la promotion de l’éducation civique, l’introduction de l’anglais dès la classe de CE1, la valorisation du port de la tenue traditionnelle, l’introduction des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement entres autres.

Durant quatre jours, des communications seront animées par les encadreurs pédagogiques suivies des échanges en lien avec les thématiques.

