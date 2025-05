BURKINA-KOMONDJARI-COMMEMORATION-JOURNEE-TRADITIONS-

Komondjari/Coutumes et traditions : « C’est une résurrection de nos valeurs ancestrales perdues ou cachées », chef coutumier

Gayéri, le 16 mai 2025 (AIB)-La célébration de la journée des coutumes et traditions s’est tenue le jeudi 15 mai 2025 à Gayéri, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires. Le chef traditionnel de Gayéri, Baaloba, a déclaré que cette journée est la résurrection de nos valeurs ancestrales perdues ou cachées.

A l’occasion de la célébration de la journée des coutumes et traditions du 15 mai 2025, plusieurs composantes des communautés ethniques et religieuses habitant à Gayéri ont pris part à l’événement.

Selon chef traditionnel de Gayéri, Baaloba, cette journée spéciale dédiée aux coutumes et traditions, est la résurrection de nos valeurs ancestrales perdues ou cachées.

Pour lui, elle permet aux dépositaires des traditions et coutumes d’enseigner fièrement leurs connaissances à ceux qui en sont intéressés et constitue aussi un moment de rencontre, d’échange et de partage de secrets.

Expositions d’articles traditionnels des gourmantchés, bellas, peulhs, et mossi ainsi que des défilés ont eu lieu à l’école de Gayéri A.

La cérémonie a connu des démonstrations de talents des fileuses traditionnelles, des femmes écraser du mil sur des meules traditionnels, d’autres entrain de piler du mil ou égrainer du coton à l’aide d’une pierre ou du fer.

Les hommes ont présenté des écorces de tisane et ont démontrer les techniques ancestrales d’allumage du feu à l’aide d’une pierre à silex, du fer et du coton de kapokier.

Les différentes ethnies présentes à Gayéri ont fait des défilés dans leurs accoutrements traditionnels et exposé des mets traditionnels.

Le petit frère de sa Majesté Laabidiéro de Gayéri, Diagoundo Lompo, a indiqué que cet événement redonne de la valeur à la tradition et à ceux-là qui la pratiquent.

« C’est une manifestation de notre vraie identité et va permettre à nos enfants de vivre certains faits qui leur était racontés comme de l’histoire », a-t-il ajouté.

Diagoundo Lompo, a également précisé qu’avec les différentes expositions, beaucoup d’enfants vivent des faits réels qui leur étaient racontés dans des livres d’histoire ou à travers des contes qui, malheureusement sont en train de disparaitre.

Il a par ailleurs invité les traditionalistes à ne pas faire de nos traditions et coutumes du commerce.

« Cette journée dédiée aux coutumes et traditions fait revivre nos valeurs ancestrales et leur donne de la valeur. C’est un moment de cohésion sociale vue la diversité des ethnies présentes à l’événement », a-t-il poursuivi.

