Burkina-Bazèga-Action-Humanitaire

Kombissiri/Don de vivres : Une association solitaire des personnes déplacées internes et autres ménages vulnérables

Kombissiri, 29 mars 2025 (AIB) – L’Association Song- Taaba des femmes du Burkina (ASTFB) a fait un don de vivres divers à 40 ménages vulnérables, le vendredi 28 mars 2025 à Kombissiri.

Les bénéficiaires issus des communes de Doulougou, Gaongo, Kombissiri et Toécé sont des personnes déplacées internes (PDI) et autres ménages vulnérables au nombre de quarante. Chaque ménage a ainsi reçu un sac de 100 kg de maïs, 50 kg de riz, 5 litres d’huile végétale, 15 kg de sel et 4 boules de savon.

Ce geste de solidarité est de l’Association Song-Taaba des femmes du Burkina (ASTFB) basée à Kombissiri en partenariat avec l’ONG Plan International entrant dans le cadre de l’exécution du programme YEWA ( Youth Empowerment in West Africa) ou autonomisation des jeunes en Afrique de l’ouest.

Pour la présidente du conseil d’administration de l’ASTFB Mariam Ouédraogo/Nébié, la distribution des vivres aux PDI et autres aux ménages vulnérables des 4 communes du Bazèga où intervient l’association, vise à apporter un appui alimentaire en cette période difficile pour ces personnes.

Selon Aristide Yaméogo, représentant de la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Bazèga, cette action de solidarité de l’ASTFB envers les 40 ménages PDI et autres ménages vulnérables de la province qui touche près de 200 personnes, est à saluer. Tout en espérant que ce geste de l’association soit un exemple pour d’autres structures, Aristide Yaméogo a au nom de la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Bazèga, remercié l’ASTFB pour cette initiative qui vient soulager les PDI et les ménages vulnérables.

Les bénéficiaires de ce don ont été ciblés par les services de la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Bazèga, suivant des critères bien définis, a-t-il ajouté.

Selon la présidente du conseil d’administration de l’ASTFB, la même activité s’est déroulée plus tôt dans la matinée le même jour à Manga dans la province du Zoundwéogo, zone d’intervention de l’association où 60 ménages PDI et autres ménages vulnérables ont également bénéficié des mêmes vivres.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata