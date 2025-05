Kinshasa, République démocratique du Congo, le 21 mai 2025 (#ACP-Debunkage).- Une publication virale circule sur les réseaux sociaux selon laquelle le Pape Léon XIV a répondu à un message du président du Burkina Faso, Ebrahim Traoré. Cette publication est fausse et constitue une fake news de titre trompeur.

Origine de la fausse nouvelle

Une publication partagée sur X (anciennement Twitter) par un compte nommé Black Jesus ( lien de la publication https://x.com/kingmntungwa/status/1923247672737051080?s=46 ). La publication, accompagnée d’une vidéo d’un prétendu discours, a été vue plus de 2 400 fois.

Contexte de la fausse nouvelle

La fausse vidéo prétend que le Pape Léon XIV a répondu à un message du président burkinabè Ibrahim Traoré, évoquant « la vérité et la justice ».

Vérification des faits : Le Vatican a démenti cette nouvelle, précisant qu’il s’agit d’une vidéo générée par intelligence artificielle

Le service de presse du Vatican a démenti ces allégations. Selon une source officielle, aucun message du Pape Léon XIV à l’intention du président Traoré n’a été diffusé sur les réseaux sociaux. Un discours de 36 minutes en anglais, créé avec une intelligence artificielle, a été téléchargé sur YouTube, attribuant faussement à Léon XIV un message pour le président Ibrahim Traoré ( lien de la publication de Vatican News https://x.com/vaticannews/status/1925200408298897435?s=46 ).

Le Vatican confirme qu’il s’agit d’un faux. Aucun discours officiel du Pape Léon XIV adressé spécifiquement au président du Burkina Faso n’a été enregistré.

La vidéo a probablement été conçue pour manipuler l’opinion publique, exploitant les tensions politiques et religieuses en Afrique de l’Ouest.

Conclusion

Les affirmations selon lesquelles le Pape Léon XIV aurait répondu au président Ibrahim Traoré sont fausses. Cette désinformation, propagée par une vidéo générée par IA, a été formellement démentie par le Vatican.

Recommandations

Il est crucial de vérifier les sources officielles avant de partager ce type de contenu, surtout lorsqu’il implique des figures religieuses ou politiques de haut niveau, évitez la désinformation et privilégiez les sources vérifiées.

#ACP_Debunkage

ACP/AIB/FAAPA