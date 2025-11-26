BURKINA-KENEDOUGOU-ECHANGES

Kénédougou : Les forces vives échangent sur leur contribution à l’offensive agropastorale et halieutique

Orodara, 26 nov 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassanma Ko, a présidé, le mardi 25 novembre 2025 à Orodara, un forum provincial qui s’inscrit dans le cadre de la semaine régionale du vivre-ensemble.

Au cours de cette rencontre du mardi 25 novembre 2025 à Orodara, les échanges ont porté sur la contribution des forces vives de la province à la mise en œuvre de l’offensive agropastorale et halieutique, ainsi que sur la réduction des conflits pour garantir son succès.

La première communication présentée par le directeur provincial en charge de l’Agriculture, Gassi Lougué, a permis de présenter les grands axes de l’offensive agropastorale et halieutique et les attentes du gouvernement vis-à-vis des acteurs locaux.

M. Lougué a rappelé que la province du Kénédougou dispose d’importantes potentialités agricoles et pastorales.

Selon lui, l’offensive vise à accroître la production, sécuriser les chaînes de valeur, renforcer la résilience des exploitations familiales et promouvoir l’autosuffisance alimentaire.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture, a insisté sur la nécessité pour les producteurs, associations et services techniques de travailler en synergie, dans l’adoption de techniques modernes de production, l’aménagement des bas-fonds, l’amélioration génétique du cheptel et la valorisation des produits halieutiques.

Il a également souligné l’importance de la mobilisation communautaire pour transformer les potentialités du Kénédougou en véritable moteur de développement économique régional.

La deuxième communication, présentée par le secrétaire général de la province, Bassanma Ko, a porté sur la réduction des conflits dans le cadre de la mise en œuvre de l’offensive.

M. Ko a fait un état des lieux des conflits au sein du Kénédougou et, plus largement, dans la région du Guiriko.

Il a relevé des tensions récurrentes autour de l’accès à la terre, de la gestion du foncier, du passage des animaux, ainsi que des incompréhensions entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Ces différends, a-t-il expliqué, constituent des menaces directes pour la cohésion sociale et peuvent entraver les efforts de développement.

Le secrétaire général, a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes locaux de dialogue, de médiation et d’alerte précoce.

Il a également invité les populations à privilégier la concertation, la tolérance et le respect mutuel afin de créer un environnement favorable à la production agricole, pastorale et halieutique.

A l’issue des deux communications, les participants ont posé des questions d’éclaircissement et formulé des contributions visant à renforcer l’appropriation de l’offensive par les communautés.

Enfin, le secrétaire général de la province du Kénédougou, a salué la qualité des échanges et réaffirmé l’engagement des autorités à accompagner les initiatives locales dans le cadre de la Semaine Régionale du Vivre-Ensemble.

Agence d’information du Burkina

AK/HB/OO