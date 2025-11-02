Kampti : Le lieutenant Traoré succède au lieutenant Palé à la tête du service départemental

Kampti, 1er nov. 2025 (AIB)-Le lieutenant Sondé Yacouba Traoré a officiellement pris les rênes du service départemental des Eaux et Forêts de Kampti, en remplacement du lieutenant Albert Palé, au cours d’une cérémonie de passation présidée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Kampti, Massahiba Aimé Soulama.

La cérémonie, tenue en présence du directeur provincial par intérim des Eaux et Forêts du Poni, a réuni parents, amis, collaborateurs et partenaires, venus témoigner leur reconnaissance au chef de service sortant pour les efforts consentis au service du département.

Arrivé à Kampti le 15 mars 2022, le lieutenant Palé a dirigé le service départemental pendant trois ans, sept mois et quinze jours, avant de céder sa place le 30 octobre 2025.

Dans son intervention, le PDS de Kampti a salué le professionnalisme et le sens du devoir du lieutenant Palé, matérialisés par de nombreuses actions de protection et de reboisement dans la commune. Il lui a adressé une lettre de félicitations au nom de la collectivité, tout en exhortant le nouveau chef de service à poursuivre cette dynamique.

Le PDS a souligné que le lieutenant Palé laisse des traces positives, avant de souhaiter plein succès au lieutenant Traoré Sondé Yacouba dans ses nouvelles fonctions.

Le lieutenant Palé, visiblement ému, a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli avec son équipe durant son séjour à Kampti. Il a indiqué partir avec le sentiment du devoir accompli et a remercié ses collaborateurs ainsi que les autorités locales pour leur accompagnement constant.

Pour sa part, le lieutenant Traoré Sondé Yacouba a promis de consolider les acquis de son prédécesseur et de poursuivre la mission du service dans un esprit de rigueur et de loyauté. Il s’est engagé à travailler dans la continuité, en restant fidèle aux principes qui guident le corps des Eaux et Forêts.

Le directeur provincial par intérim des Eaux et Forêts du Poni a, quant à lui, félicité les deux officiers pour leur sens du devoir et leur esprit de corps, rappelant que la forêt reste un patrimoine à protéger avec abnégation.

Des amis et collaborateurs ont offert des cadeaux symboliques au lieutenant Palé pour marquer leur reconnaissance et témoigner de la bonne collaboration entretenue tout au long de sa mission.

Le lieutenant Diallo Amadou, collaborateur du service, a salué un chef ouvert, rigoureux et soucieux du résultat. Selon lui, le lieutenant Palé a su instaurer la discipline et le goût du travail bien fait au sein de son équipe, tout en souhaitant plein succès à son successeur.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des échanges fraternels entre les différents acteurs du corps des Eaux et Forêts, ainsi que les autres corps paramilitaires et les autorités locales.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata